Ford motor sporlarını evlere taşıyor!

CARMEDYA.COM – Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle tüm spor branşlarında olduğu gibi motor sporlarında da faaliyetlere bir süre ara verildi.

Profesyonel yarışçılar sosyal mesafeyi korumak için evde kalırken, motor sporlarıyla ilgilenenlerin yarışlar için duyduğu özlem gittikçe artıyor.

Yıllardır destekçisi olduğu Castrol Ford Team Türkiye ralli takımı ile Avrupa Şampiyonluğu da dâhil birçok başarıya imza atan Ford ise her yaştan motor sporu tutkununun yarış hasretini dindirmek için planladığı özel bir etkinliği duyurdu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, tamamen sanal ortamda düzenlenen “19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı” adlı etkinlik, Türkiye’nin en yüksek kalitede gerçekleştirilecek dijital motor sporları canlı yayını olacak.

Ford ile “19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı”, 2005’ten bu yana Türkiye’de Formula 1 yarışlarını anlatan ve “Formula 1’in Sesi” olarak da bilinen Serhan Acar’ın anlatımıyla gerçekleşecek.

Gerçek hayattaki sürüş deneyimini neredeyse birebir simüle edebilen sim racing (sanal yarış) oyunlarının yer aldığı iRacing platformunda gerçekleşecek yarış, Ford Fiesta’lar ile Rallycross yarış tipinde start verecek. Yarışta Castrol Ford Team Türkiye’nin ralli pilotları Murat Bostancı, Ali Türkkan, Ümit Can Özdemir, Emre Hasbay ve Can Sarıhan; E-Spor oyuncuları Mervan Tepelioğlu, Buğra Akpınar, Atakan Tarkan, Ozan Ülkügil ve Emir Aşarı ile mücadele edecek.

Spor ve gençliğe armağan edilen milli bayramımız 19 Mayıs’ı da kutlayacak olan etkinlik kapsamında özel bir sanal kortej de gerçekleştirilecek. Hem özel kortej yayınını hem de bu heyecanlı motor sporu yarışını Ford Türkiye YouTube kanalından 19 Mayıs günü saat 16.00’da canlı izleyebilirsiniz.