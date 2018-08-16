CARMEDYA.COM – Tamamen yeni Ford Focus ST Nurburgring pistinde kameralara yakalandı. Model kamuflaj detaylar ile gizlenmeye çalışılmış. Ancak modelin hemen hemen tüm detayları ortada.

Tasarımda neler değişmiş

Ford , Nisan ayından sonra yeni Focus’u tanıtmıştır. Modelin daha performanslı versiyonu RS daha ortada yok iken ST versiyonu kameralara yakalandı. Model özellikle ön yüzünde sportif görünmeye çalışmış. Tamponlarda daha keskin hatlar dikkatlerden kaçmıyor. Arka bölümde de aynı şekilde değişimler söz konusu. Tamponun altlarında daha keskin ayrıntılar göze çarpıyor. Çift çıkışlı egzoz sistemi otomobili sportif gösteren ayrıntılardan. Otomobilin kalbinde ise 2.0 litrelik turbo benzinli motor bulunuyor. Bu motor 250 ve275 hp güç seçenekleriyle sunuluyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi otomobilin stabilitesini özellikle virajlarda arttıran etmenlerden.