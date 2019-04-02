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Ford C-Max ailesinin üretimi durduruluyor

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – Ford’un aile otomobili olan C-Max modelinin üretimi bitiriliyor.

Ford C-Max ve Grand C-Max modelinin üretimini haziran ayında bitiriyor. Bu doğrultuda Ford bu fabrikadaki gece vardiyasını durduruyor. Akabinde iki vardiya ile marka yoluna devam edecek.

Bu karar neden alındı?

Marka bitirme kararını bu segmentteki müşterilerin azalmasına dayanarak verdi. Ayrıca Ford Ağustos 2019 planı doğrultusunda da Fransa’da Bordeaux’da bulunan bir otomatik şanzıman tesisini, Naberezhnye Chelny ve St. Petersburg’da iki araç montaj fabrikasını ve Elabuga’da bir motor fabrikası olmak üzere üç fabrika daha kapatacak.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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