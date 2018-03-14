WWW.CARMEDYA.COM – İşletmelerdeki en büyük gider kalemlerinin başında şirket araçları geliyor. Operasyonel kiralamanın finansal ve operasyonel avantajları hakkındaki farkındalığın artması ile birlikte araçlarını klasik yöntemlerle satın alan firmaların bu alternatifi tercih etmeye başladıkları görülüyor.

Filo kiralama yüzde 20’ye kadar tasarruf sağlıyor

Yüklü sermaye çıkışını önleyerek, aylık sabit taksitlerle maliyetlerini kontrol eden ve sermayesini esas işine yönlendirmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelerin de kiralamaya ilgileri gün geçtikçe artıyor. Operasyonel kiralamayı tercih eden firmalar; bakım, hasar, onarım, sigorta, ikinci el değeri, vergi, yedek araç vb. işletim süreçleri ile uğraşmalarına gerek kalmadan zaman, insan kaynağı ve toplamında maliyet açısından tasarruf sağlıyor.

Filo yönetiminde benchmark olarak bakılan B/C segment otomobillerde, yakıt ve arızalar hariç bir aracın işletmeye maliyeti yıllık 25.000 TL ile 35.000 TL arasında. Kiralamak yerine satın alma tercih edilirse; araç başına ortalama yıllık 5.000 TL – 10.000 TL rakamlarına varan bedeller, ilave maliyet olarak yükleniliyor. Bu maliyeti yüklenmek istemeyen, aylık sabit taksitlerle maliyetlerini kontrol eden; likiditesini, finansal becerisini ve sermayesini esas işine yönlendirmek isteyen kurumlar, aslında jenerik anlamda müşteri değil birer iş ortağı.

Operasyonel filo kiralama sektörünün önde gelen isimlerinden Fleetcorp’un CEO’su Dr. Barbaros ÇITMACI “Filo kiralama hizmeti; hasar yönetiminden sigortaya, yedek araç temininden vergi ödemelerine kadar birçok hizmeti kapsıyor. Filo kiralamayı seçenler, satın almaya kıyasla araç başına %20’ye kadar tasarruf gerçekleştiriyor… TOKKDER (Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği) tarafından hazırlanan 2017 3. çeyrek raporuna göre; 2010 yılında sektörde müşteri başına düşen araç sayısı 11,1 iken, 2017 sonu itibarıyla 5,2 seviyesindedir. Operasyonel hizmetlerin sunduğu kolaylıkların bilinmeye başlaması ile birlikte, müşteri ve araç portföyünün çeşitlendiği ve risklerin azaltıldığı bir dönemdeyiz.” dedi.