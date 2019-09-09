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Fiat’tan ÖTV Desteği

Yazan Önder Canözer -
Fiat Egea Sedan

CARMEDYA.COM – Fiat, tüketiciye olan desteğini Eylül ayında da sürdürüyor.

Ay sonuna kadar geçerli olacak satış kampanyasında, Egea Ailesi ve Panda modellerinde 11 bin TL’ye varan özel ÖTV desteği veriliyor. Hurda teşviki ve Eylül ayına özel ÖTV desteğiyle birlikte Egea Sedan 73 bin 900 TL, Panda ise 69 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Tercihini Fiat Egea Ailesi’nden yana kullanacaklar; Mirror, Lounge, S-Design ve Sport versiyonlarını almaları halinde, Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisine de ücretsiz sahip olabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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