Buradasınız
Home > Markalar > Fiat > Fiat’tan ekim fırsatları

Fiat’tan ekim fırsatları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – 3 kamu bankasının taşıt kredisi indirimine Fiat’tan da destek geldi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aldıkları ortak kararla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları için taşıt kredisi faiz oranlarını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti.

Kampanya kapsamında, Fiat’ın Doblo ve Fiorino modellerini tercih eden tüketiciler 120 bin TL tutar ve 60 aya kadar vadeli taşıt kredisine yüzde 0,49 faiz oranıyla sahip olabilecekler. Egea Sedan, Egea HB ve Egea SW modellerini tercih eden tüketiciler ise 120 bin TL’lik tutar ve 30 aya kadar vade seçeneğiyle yine yüzde 0,49 faiz oranıyla ulaşabilecek.

Sunulan kredi koşulları yerine araçlarını peşin olarak satın almayı düşünen tüketiciler ise Fiat bayilerinde yine avantajlı nakit ödeme fırsatlarından yaralanabilecekler. Fiat Egea’ya Ekim ayı boyunca 76 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabilecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    2019 Kia Soul kamuflajlı yakalandı

    Kim daha VIP? Volkswagen Caravelle vs Ford Tourneo Custom

    Yukarı