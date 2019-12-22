CARMEDYA.COM – Fiat Panda’nın, dört tekerlekten çekişli versiyonu “Panda Cross 4×4” satışa sunuldu.

Yükseltilmiş süspansiyonu, dört tekerlekten çekiş sistemi, ayarlanabilir sürüş modları ve yokuş iniş desteği sayesinde zorlu arazi koşullarıyla kolayca baş eden; Türkiye’nin en ulaşılabilir 4×4’ü olan Panda Cross 4×4, 105 bin 900 TL’lik erişilebilir fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Aracın dış tasarımında; gövde rengi ön-arka cross görünümlü tamponlar, gövde rengi yan süs çıtaları, çift renkli 15 inç stil kapak jantlar göze çarpıyor. Aracın ön kısmını, Fiat Panda’nın karakteristik far tasarımı içerisinde yer alan LED gündüz ve ön sis farları tamamlıyor. Yeni koltuk döşemeleri, deri direksiyon & vites topuzu ve akıllı telefonunuzla entegre edilebilen Uconnect™ eğlence sistemi Panda Cross 4×4’ün iç kısmındaki önemli detaylar olarak sıralanıyor. Panda Cross 4×4’te ayrıca; telefon tutucu, otomatik klima, arka park sensörü, yan ve perde hava yastıkları standart olarak sunuluyor. Opsiyonel olarak sunulan Plus Paket ise krom görünümlü iç ve dış detayları, alaşım jantları ve ön tamponda kırmızı çeki halkaları ile Cross 4×4’ün arazi aracı kimliğini tamamlıyor.

Yükseltilmiş süspansiyon, dört tekerlekten çekiş sistemi, ayarlanabilir sürüş modları ve yokuş iniş desteğiyle zorlu arazi koşullarıyla kolayca baş edebilen Panda Cross 4×4’te iki silindirli 85 HP gücündeki emisyon ve yakıt tüketimini düşüren turbo TwinAir motor görev yapıyor. 900 cc’lik silindir hacmine sahip 85 HP güç üreten turbo motor, 95 g/km’lik karbondioksit emisyon salınım değeriyle de ekolojik yönünü ortaya net biçimde koyuyor. Eşdeğer bir performans sunan 4 silindirli bir motora göre yüzde 10 daha hafif olan TwinAir motor, yakıt tüketiminde ise yüzde 30’a varan tasarruf sağlamasıyla da dikkat çekiyor. Fiat’a Avrupa’nın 2 silindirli motor sunan tek otomotiv üreticisi unvanını da kazandıran TwinAir motor teknolojisi, üst üste 3 defa yılın en çevreci otomobil üreticisi seçilen Fiat’ın, bu konuda lider kalabilme hedefinin önemli bir parçası olarak da ön plana çıkıyor.