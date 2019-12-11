Fiat Fiorino’ya LPG seçeneği

CARMEDYA.COM – Fiat Fiorino’nun LPG’li versiyonu Fiorino Eko satışa sunuldu.
Tofaş Fabrikası’nda üretilmekte olan Fiorino’nun 1.4 litre hacimli benzinli modeline LPG seçeneği eklendi. Sınıfının ilk ve tek fabrika çıkışlı LPG’li modeli olan versiyonun adı Fiorino Eko oldu.
Fiorino Eko ismini, zararlı gazların salınımını azaltan, böylelikle ekosistemi koruyan yönüyle ve kullanım maliyetleri açısından ekonomik bir araç olmasından alıyor.
Fiorino tek tuşla “Eko” olacak
Fiorino Eko, Fiat Professional garanti şartları kapsamında, 3 yıl – 150 bin kilometre garantisiyle yollara çıkıyor. Dizel seviyesindeki yakıt tüketimiyle öne çıkan Fiorino Eko, Tofaş Fabrikası’nda özel olarak tasarlanmış “Eko Butonu” sayesinde benzinden LPG’ye geçerek yakıt tasarrufunu artırıyor.
Pop, Safeline ve Premio donanım seçenekleriyle tercih edilebilecek Fiorino Eko’da fonksiyonel yakıt dolum noktası ile yakıt dolumu depo kapağından kolaylıkla yapılabiliyor.