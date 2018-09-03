Fiat Chrysler Grubu Mahindra’ya dava açtı

CARMEDYA.COM – Fiat Chrysler Automobiles Hintli üretici Mahindra’ya dava açtı. Dava Mahindra’nın Roxor modelinden kaynaklı.

Şikayette bulunuldu

Ağustos ayı başlarında, FCA, Mahindra aleyhine bir şikayette bulundu ve şirketin orijinal Willys Jeep’e benzeyen kompakt bir off-roader olan Roxor’u satmasını engellemeye çalıştı. Fiat Chrysler’ın şikayetine göre Mahindra Roxor, Jeep’in ürettiği modelin birebir benzeri. Ancak Mahindra, FCA’nın şikayetini resmi bir açıklama ile doğru olmadığını belirtti. Benzerlik daha çok ön ızgarada kendini gösteriyor. Bu benzerlikten dolayı FCA mahkemeye başvurarak itirazda bulundu. Bu benzerliğin markalarına zarar verdiğini iddia ettiler.