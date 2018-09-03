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Fiat Chrysler Grubu Mahindra’ya dava açtı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Fiat Chrysler Automobiles Hintli üretici Mahindra’ya dava açtı. Dava Mahindra’nın Roxor modelinden kaynaklı.

Şikayette bulunuldu

Ağustos ayı başlarında, FCA, Mahindra aleyhine bir şikayette bulundu ve şirketin orijinal Willys Jeep’e benzeyen kompakt bir off-roader olan Roxor’u satmasını engellemeye çalıştı. Fiat Chrysler’ın şikayetine göre Mahindra Roxor, Jeep’in ürettiği modelin birebir benzeri. Ancak Mahindra, FCA’nın şikayetini resmi bir açıklama ile doğru olmadığını belirtti. Benzerlik daha çok ön ızgarada kendini gösteriyor. Bu benzerlikten dolayı FCA mahkemeye başvurarak itirazda bulundu. Bu benzerliğin markalarına zarar verdiğini iddia ettiler.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
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