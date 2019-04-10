Ferrari FXX K Evo Nürburgring’de yakalandı

CARMEDYA – Ferrari, ünlü Alman pistinde tamamıyla sarılmış bir FXX K Evo testini yaparken kameralara yakalandı.

Farklı olan ne?

FXX K Evo standardıyla karşılaştırıldığında herhangi bir farklılığın olmadığı görülüyor. Modelin test sürüşüne neden çıktığı henüz bilinmiyor. Ancak tahminler İtalyan şirketin yeni motor seçeneğini denediği yönünde. Hibrit motor seçeneğinin olması beklenen modelde, içten yanmalı ünitenin V12 motor olması bekleniyor.

Geliştirilmiş versiyon

Bununla birlikte, FXX K Evo zaten FXX K’nin geliştirilmiş bir versiyonudur, ancak Ferrari A-listesindeki müşterilere başka bir seçenek sunmak isteyebilir. Ne de olsa, tüm FXX programı en gelişmiş yarışçı deneyimini sunan Ferrari’ydi .

Teknik verileri neler olacak?

Modelin LaFerrari ile aynı hibrit motor seçeneğine sahip olması bekleniyor. Buda otomobili 950 HP güç ve 100 Nm tork değerine sahip olacağını düşündürüyor. Ancak FXX K Evo, LaFerrari’den daha hafif olacağı için performansının zirvesinde değerlerin modele sağlanması beklenmektedir.