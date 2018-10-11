Ferrari 488 Pista Spider Türkiye’de iki şanslı kişide olacak

CARMEDYA.COM – Ferrari’nin 50’nci üstü açılabilen karosere sahip modeli olarak dikkat çeken 488 Pista Spider, 2019 yılında Türkiye’de de satışa sunulacak.

Ülke kotası 2 adet olan Ferrari 488 Pista Spider, 720 HP gücündeki çift turbo beslemeli V8 motoruyla donatılmış olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

2019 yılında satışa çıkacak

Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin son temsilcisi olan Ferrari 488 Pista’nın üstü açılabilen versiyonu. Model ülkemizde 2019’da satışa sunulacak. Markanın 50’nci üstü açılabilen otomobili olarak tanıtılan ve 1,92 kg/HP ağırlık-güç dağılımıyla çok önemli bir başarıya imza atan 488 Pista Spider’ın Türkiye kotası ise 2 adet olarak belirlendi. Aerodinamik tasarım özellikleriyle göz dolduran 488 Pista Spider’ın iç mekânında ise alkantara ve karbon fiber malzeme kullanımı dikkat çekiyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,8 saniyede ulaşan ve 340 km/s son hıza erişen 488 Pista Spider’da Performans konusunda iddialı. Model 20 inçlik berlinetta stili jantlara yer veriliyor. Daha da ötesi yüzde 20 hafifletilmiş karbon fiber jantlar da isteğe bağlı olarak satın alınabiliyor. Yol tutuş ve fren konusunda otomobili dünyanın en iyisi konumuna getiren F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3 diferansiyel kilidi ve dünyada ilk kez kullanılan, kaliper fren basıncını ayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de 488 Pista Spider’ın sürüş keyfini zirveye çıkarıyor.