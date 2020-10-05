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F1’in Türkiye ayağı seyircisiz geçilecek!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Uzun bir aradan sonra F1 takvimine yeniden giren Türkiye Grand Prix’sinin seyircisiz olarak gerçekleşeceği duyuruldu.

Intercity İstanbul Park’ta 13-14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışın İstanbul İl Pandemi Kurulu’nun aldığı tavsiye kararı sonrası İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, seyircisiz olarak yapılmasına karar verildi.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, bilet alanlara ücret iadesinin tamamının en kısa sürede, herhangi bir kesinti olmaksızın Biletix tarafından yapılacağını açıkladı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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