F1’de büyük heyecan başlıyor

CARMEDYA.COM – Tam 9 yıl aradan sonra Formula 1’e ev sahipliği yapan İstanbul’da zorlu mücadele başlıyor.

Saat 13.10’da başlayacak yarışı tüm dünyadan 250 yayıncı kuruluş canlı olarak takip edecek ve 2 milyar kişinin izleyeceği tahmin ediliyor.

Yeni dökülen asfalt nedeniyle pilotların ve takımların eleştirilerine hedef olan Intercity İstanbul Park Pisti’nde sıralama turlarındaki zorlu mücadele, yarışın da sürprizlere sahne olacağı konusundaki yorumları destekliyor.

Sıralama turlarında gelen sürpriz sayesinde Lance Stroll kariyerinde ilk kez yarışa pole pozisyonunda başlayacak. Şampiyonluk adayı Lewis Hamilton ise 6. sırada start alacak.

Sıralama turlarında pilotlar zorlandı

Takvimin 14. ayağını oluşturan yarış öncesi sıralama turları yağmur nedeniyle ıslak pistte gerçekleşti. 3. antrenman seansıyla başlayan pilotlar, ıslak ve kaygan pistte araçları kontrol etmek için büyük çaba harcadı.

İki ve üçüncü etapta yağmurun olmadığı günün finalinde ise Racing Point pilotu Lance Stroll pole pozisyonu elde etti. İkinci sırada Red Bull pilotu Verstappen yer alırken, yarışa 3. sırada yine Racing Point’ten Perez başlayacak.

İlk 10 sıra ise yine sürpriz şekilde belirlendi. Yarışa 4. sırada Albon, 5. sırada Ricciardo, 6. sırada Hamilton, 7. sırada Ocon, 8. sırada Raikkonen, 9. sırada Bottas ve 10. sırada Giovinazzi başlayacak.

Yarış saat 13.10’dan itibaren S Sport kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.