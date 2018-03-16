WWW.CARMEDYA.COM – PSA Grubu’nun dünya çapında çok markalı bakım ve onarım hizmet ağı Euro Repar Car Service, Türkiye’deki yapılanmasına İstanbul ile devam ediyor.

Euro Repar Car Service yapılanmaya İstanbul’da devam edecek

PSA Satış Sonrasından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Christophe Musy, Bağımsız Satış Sonrası Bölümü Başkan Yardımcısı Delphine Lafon-Degrange Yedek Parça ve Servis Orta Doğu Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Olivier Gandolfo ve Türkiye Yedek Parça ve Servis Direktörü Michel Furth’un katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı. İstanbul yapılanmanın ikinci hizmet noktasını oluştururken, ilki geçtiğimiz aralık ayında Ankara’da açılmıştı.

Deneyimli profesyoneller tarafından işletilen Euro Repar Car Service her marka ve her yaştan araçların servis ve bakımlarını yapabiliyor. Yağ değişimi, bakım, revizyon, lastik, fren, klima, akü gibi birçok hizmet paketi fiyatları da dahil olmak üzere geniş bir alanda hizmet veriyor.