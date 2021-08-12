CARMEDYA.COM – Araç kiralama sektörünün yüzde 91’lik oranla en yüksek sözleşme yenileme oranına sahip şirketi Escar, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Şirket payları, Ana Pazar’da 15 TL baz fiyatla ESCAR kodu ile işlem görüyor. Halka arz fiyatının 15 TL olduğu ihraçta halka arz büyüklüğü 165 milyon TL olurken, İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen halka arza katılım sağlayan yatırımcı sayısı 29 bin 810 olarak gerçekleşti. İhraç sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 20,26 oldu.

Halka arza ilişkin açıklama yapan Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, zorlu piyasa şartlarına rağmen yatırımcılardan 2,5 kat talep geldiğini hatırlatarak, “Yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüksek müşteri memnuniyeti ile yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Başarı ile gerçekleşen halka arzdan elde edilecek brüt 132,3 milyon liralık kaynağın yüzde 70’nin şirketin büyüme hedeflerine bağlı olarak filonun geliştirilmesi için kullanılacağını kaydeden Karakaş, kalan kısmın da finansal borç ve işletme sermayesi ödemelerinde kullanılacağını ifade etti.

2001 yılında ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlere filo kiralama hizmeti vermek amacıyla kurulan Escar’ın yüksek müşteri memnuniyeti vizyonu ile operasyonel araç kiralama sektörüne, filoda mükemmeliyet (Fleet excellence) anlayışını yerleştiren şirket olduğuna işaret eden Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, “Sadece uzun dönemli araç kiralama hizmeti veriyoruz. Toplam 4 bin 300 araçlık filomuz ve 210 adet kurumsal müşterimizle uzun yıllara dayanan ve güven üzerine kurulan ilişkilerimiz var. Bu da bizi her türlü kriz ve türbülanstan koruyor. Fleet excellence anlayışı bize sektörde yüzde 91 ile “en yüksek sözleşme yenileme” oranına sahip şirket unvanını da kazandırıyor. Halka arzdan aldığımız güçle müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye ve sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise, özsermayesini güçlendirerek büyümek isteyen şirketleri Borsa’ya beklediklerini belirterek, şunları söyledi: “Escar Turizm uzun yıllardır sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak, yaklaşık 165 milyon TL’lik halka arz tutarı ile ve 30 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Elde edilen kaynağın önemli bir kısmının büyüme hedeflerinde kullanılacak olması, yeni yatırım ve istihdam oluşturması ekonomimiz açısından çok sevindiricidir. Halka arzların birçok faydasını ve tavsiye etme nedenlerimizi her ortamda anlatıyoruz: Örneğin finansman imkanı, likidite, kurumsallaşma, marka değeri, kredibilite vb. gibi. Ancak vurgulamak isterimki, bu nedenlerin dışında, halka arzların şirketlerimiz açısından çok önemli sonucu vardır: Özsermayelerini güçlendirme imkanına kavuşmuş olmalarıdır. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgında, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin, şirketler için güçlü bir öz sermaye yapısının ve sağlıklı bir nakit akışının ne kadar önemli olduğunu, yaşayarak bir kez daha anladık. Sermaye piyasamızın bu olumlu katkısının, halka açılacak şirketlerimiz için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde, ülkemizin değerli girişimcilerinin sermaye piyasalarımızdan ve ürünlerimizden daha çok faydalanacağına eminim. Bu vesileyle Escar Turizme, İnfo Yatırım’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sermaye Piyasamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Halka arza liderlik eden İnfo Yatırım CEO’su Ender Şahin ise, halka arzlara ilginin devam ettiğini belirterek, “Bu yıl ikinci halka arzımızı da başarıyla tamamladık. Escar gibi sektöründe öncü bir şirketi yatırımcılarla buluşturduğumuz için mutluyuz. Yılbaşından bu yana yatırımcılar, halka arzlara ciddi anlamda ilgi gösteriyor. Escar’a gelen 2,5 kat talep de bu ilginin sürdüğüne işaret ediyor” dedi.

Şirketlerin borsada işlem görmelerinin, kurumsallaşmalarının yanı sıra alternatif finansman kaynaklarına ulaşma ve başka birçok alanda önemli avantajlar sağladığına işaret eden Şahin, “Halka açık şirketlerin çeşitliliğinin artması, gerek bulundukları sektör gerekse Borsa İstanbul açısından çok değerli. Sermayeyi tabana yaymak ve halka açık olmak önemli sorumlulukları beraberinde getiriyor. Escar için bu adım bir sonuç değil, bir başlangıç. Escar’a bugün çıkacağı yeni yolculukta başarılar diliyoruz. Bu halka arz sürecinde ilgi gösteren, katılım sağlayan tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılara, Sermaye Piyasası Kurulu’na, Borsa İstanbul’a ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.