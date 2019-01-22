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Infiniti, Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıttığı QX Inspiration Concept ile “en iyi konsept otomobil” ve “en iyi iç mekan” ödüllerini kazandı.

Otomobil tasarımcılarının bir araya gelmesiyle kurulan ve Detroit Otomobil Fuarı’ndaki en iyi tasarımları ödüllendiren EyesOnDesign, bu yıl “en iyi konsept otomobil” ve “en iyi iç mekan” ödüllerini Infiniti QX Inspiration Concept’e verdi. Model ayrıca “en yenilikçi renk, grafik ve materyal” kullanımı ödülünü de kazandı.

Infiniti QX

7 farklı kategori vardı

Otomotiv üretiminde yer alan 30 baş tasarımcının oylarıyla verilen EyesOn Design Awards, 7 farklı kategoride veriliyor. Verilen bu ödül tasarımların endüstri liderleri tarafından onaylanması olarak değerlendiriliyor.

Infiniti QX

Gelecek vizyonu

INFINITI’nin Detroit’te sergilediği QX Inspiration Concept, dört tekerlekten çekiş sistemiyle elektrik motorunu bir araya getiren bir SUV olmasının yanında markanın gelecek vizyonunu da göstermesi adına önemli bir model. Japon DNA’sına sahip olan QX Inspiration Concept’in iç tasarımında geleneksel teknikler ve ince Japon duygusallığından ilham alan el yapımı materyaller kullanılmış.