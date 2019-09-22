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Elektrikli yüksek performans otomobili için dev işbirliği

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Otomotiv sektörünün önde gelen markaları yüksek performanslı elektrikli otomobil için güçlerini birleştirdi.

Frankfurt Otomobil Fuarı’nda açıklanan ortaklığı, tasarımlarıyla ünlü Automobili Pininfarina CEO’su Michael Perschke, teknoloji alanında güçlü markalardan Bosch’un CEO’su Johannes-Jörg Rüger ve daha çok lüks araçlar için elektrik sistemleri ve altyapısıyla bilinen Benteler’in CEO’su Ralf Göttel duyurdu.

Bu üç marka ilk etapta Automobili Pininfarina’nın geliştirdiği bir otomobili konsept geliştirmek için temel alacak. İşbirliği dışında araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmasa da hedef, yüksek performansa sahip, elektrikli ve lükse bir spor otomobil geliştirmek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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