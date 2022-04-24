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Elektrikli Piaggio 1 Motobike İstanbul’da!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Türkiye’de temsilciliğini Doğan Trend Otomotiv’in yaptığı Piaggio, tamamen elektrikli modeli Piaggio 1 ile Motobike İstanbul’da yer alıyor.

Türkiye yollarına Active versiyonu ve 78 bin 900 TL’lik satış fiyatıyla çıkan Piaggio 1’in yanı sıra fuarda MP3 500 Sport Advanced ve Beverly Sport Touring 400cc ABS modelleri de görücüye çıkıyor.

Arka tekerleğe entegre bir elektromotorla harekete geçen Piaggio 1, 50 cc scooterlar kadar güç üretebiliyor.

Tam şarj için gereken standart süre 220 Volt enerji ile 6 saat olan Piaggio 1; 5,5 inçlik dijital renkli LCD ekranı, pratik çıkarılabilir bataryası, hafif, sağlam yapısı 3 farklı versiyonu ve yüksek sele altı kapasitesi, e-scooter sınıfında tek olması ile dikkatleri üzerine topluyor. 1 ve 1 + versiyonlarında 1,2 kW güç üreten bir elektromotor kullanırken, 1 Aktif versiyonundaki 2 kW gücünde bir elektromotor devreye giriyor.

Elektromotorlar, geleneksel 50 cc scooter’lara eşdeğer bir performans ve yine elektromotorlara özgü ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan karakterle birlikte canlı ve atak bir sürüş keyfi sunuyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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