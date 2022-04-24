Elektrikli Piaggio 1 Motobike İstanbul’da!

CARMEDYA.COM – Türkiye’de temsilciliğini Doğan Trend Otomotiv’in yaptığı Piaggio, tamamen elektrikli modeli Piaggio 1 ile Motobike İstanbul’da yer alıyor.

Türkiye yollarına Active versiyonu ve 78 bin 900 TL’lik satış fiyatıyla çıkan Piaggio 1’in yanı sıra fuarda MP3 500 Sport Advanced ve Beverly Sport Touring 400cc ABS modelleri de görücüye çıkıyor.

Arka tekerleğe entegre bir elektromotorla harekete geçen Piaggio 1, 50 cc scooterlar kadar güç üretebiliyor.

Tam şarj için gereken standart süre 220 Volt enerji ile 6 saat olan Piaggio 1; 5,5 inçlik dijital renkli LCD ekranı, pratik çıkarılabilir bataryası, hafif, sağlam yapısı 3 farklı versiyonu ve yüksek sele altı kapasitesi, e-scooter sınıfında tek olması ile dikkatleri üzerine topluyor. 1 ve 1 + versiyonlarında 1,2 kW güç üreten bir elektromotor kullanırken, 1 Aktif versiyonundaki 2 kW gücünde bir elektromotor devreye giriyor.

Elektromotorlar, geleneksel 50 cc scooter’lara eşdeğer bir performans ve yine elektromotorlara özgü ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan karakterle birlikte canlı ve atak bir sürüş keyfi sunuyor.