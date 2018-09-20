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Elektrikli Kia Niro karşınızda

Yazan Kübra Yeşilkaya -
KIA

CARMEDYA.COM – Amerika Birleşik Devletleri’nde Kia Niro EV olarak adlandırılan model, Avrupa’da bu yıl sonunda satışa çıkacak. E-Niro isim dışında fazlasıyla farklılık taşıyacak.

Tek şarj ile 485 km

Otomobil üreticisi, e-Niro’nun tek bir şarjla 485 km sürüş menzilini müşterilere sunacak. Bu menzili 64 kWH lityum-polimer bataryalar ile sunacak. Kia e-Niro önümüzdeki ayın başlarında Paris Auto Show’da müşterilerin beğenisine sunulacak. E-Niro “kentsel” test döngüsünde daha fazla kilometre yapabilmekte. Bu sayede model menzilini 615 km seviyesine çıkarabilmektedir. Bu, birçok benzinli aracın sunabileceği menzilden daha fazla. E-Niro’nun 64-kWh pilini şarj etmenin en kısa yolu, 100-kW hızlı şarj cihazı. Bu sistem sayesinde model 54 dakika içinde % 80 oran ile şarj edilebiliyor. İsterseniz modeli daha düşük kapasiteli pil ile alabilirsiniz. 39.2 kWh pil kapasitesi ile model 312 km menzile sahip olacak. 64 kWh kapasiteli pil ile 0-100 hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlıyor. 39.2 kWh pil kapasiteli versiyon ise 9.8 saniyede 0-100 hızlanmasını tamamlıyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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