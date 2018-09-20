Elektrikli Kia Niro karşınızda

CARMEDYA.COM – Amerika Birleşik Devletleri’nde Kia Niro EV olarak adlandırılan model, Avrupa’da bu yıl sonunda satışa çıkacak. E-Niro isim dışında fazlasıyla farklılık taşıyacak.

Tek şarj ile 485 km

Otomobil üreticisi, e-Niro’nun tek bir şarjla 485 km sürüş menzilini müşterilere sunacak. Bu menzili 64 kWH lityum-polimer bataryalar ile sunacak. Kia e-Niro önümüzdeki ayın başlarında Paris Auto Show’da müşterilerin beğenisine sunulacak. E-Niro “kentsel” test döngüsünde daha fazla kilometre yapabilmekte. Bu sayede model menzilini 615 km seviyesine çıkarabilmektedir. Bu, birçok benzinli aracın sunabileceği menzilden daha fazla. E-Niro’nun 64-kWh pilini şarj etmenin en kısa yolu, 100-kW hızlı şarj cihazı. Bu sistem sayesinde model 54 dakika içinde % 80 oran ile şarj edilebiliyor. İsterseniz modeli daha düşük kapasiteli pil ile alabilirsiniz. 39.2 kWh pil kapasitesi ile model 312 km menzile sahip olacak. 64 kWh kapasiteli pil ile 0-100 hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlıyor. 39.2 kWh pil kapasiteli versiyon ise 9.8 saniyede 0-100 hızlanmasını tamamlıyor.