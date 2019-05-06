CARMEDYA – Avis araç kiralama kategorisine elektrikli araçları da ekledi. Artık elektrikli araçlar da kiralanarak kullanılabilecek.

Avis, “En İyisi Kirala, Avis ile Kirala” mottosuyla sunduğu yenilikçi hizmetlere şimdi de elektrikli araçları ekleyerek fark yaratmaya devam ediyor. Elektrikli araç kiralama hizmeti Avis Green’i İstanbul’da başlatan Avis, otomotiv sektörünün geleceğini temsil eden elektrikli araçları günlük ve aylık kullanımda kiralama fırsatı sunarak sektördeki öncü rolünü pekiştiriyor. Avis Filo markası ile uzun dönemli kiralama müşterileri de elektrikli araçlar ile buluşuyor.

Çevre sorunları hafifletilecek

Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sabri Çimen konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Dünyamızın, ülkemizin ve şehirlerimizin çevre sorunlarının hafifletilmesinde hepimizin sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizi otomotivin ileri teknolojileri ile buluşturmak ve geleceğe hazırlanmak istiyoruz. Bu amaçla Türkiye’nin sektördeki lider markası Avis olarak elektrikli araç kiralama hizmetini sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.” Çimen, pilot bölge olarak İstanbul’da başlattıkları Avis Green hizmetini yaygınlaştırmayı planladıklarını ifade ederek; “Avis olarak inovatif yaklaşımlarımız ve müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitemizle çıtayı her geçen gün daha da yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz.” diye belirtti. Avis Green, pilot bölge olarak belirlediği İstanbul’da BMW i3 ve Renault Zoe elektrikli araç modelleri ile tercih edilebiliyor.