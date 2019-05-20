CARMEDYA – Türk tedarik sanayi şirketi Ecoplas, ikinci fabrikasını Sakarya’da hizmete almaya hazırlanıyor.

Otomotiv üreticilerine yönelik iç ve dış giydirme parçaları, hava üfleçleri, orta konsol ve boyalı parçalar üreten Ecoplas, Kocaeli’nden sonra ikinci fabrikasını Sakarya’da devreye almaya hazırlanıyor. Yeni fabrikasında dünyanın önde gelen otomotiv markaları için parça üreterek Türkiye’nin ihracatına katkıda bulunmayı sürdürecek olan Ecoplas, ilk etapta 300 kişiye istihdam sağlayacak. Yaklaşık 50 milyon TL yatırımla, 16 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan üretim tesisinin açılış töreni ise 19 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

Hiç ara vermeden devam ediyoruz

Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, “Türkiye otomotiv sanayisinin gelişimine ve ihracat hacmine katkı yapmaya ve hiç ara vermeden ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz. 13 bin metrekaresi üretim alanı olmak üzere toplam 16 bin metrekare alan üzerinde kurduğumuz Sakarya fabrikamızda, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde bulunan Ar-Ge merkezinde geliştirmeye devam ettiğimiz elektronik parçaları da 1-2 yıl içerisinde imal etmek istiyoruz. Yeni fabrikamız tam kapasiteye geçtiğinde yüzde 50’si ihracat olacak şekilde üretim faaliyetlerini sürdürecek” dedi.