Dünyanın en iyi lüks otomobili Audi A7 Sportback

CARMEDYA – Audi A7 Sportback Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri’nde, en iyi lüks otomobil kategorisinde yılın otomobili oldu.

Dünya çapında 24 ülkeden 86 otomobil gazetecisi tarafından verilen World Car Awards (Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri) New York Otomobil Fuarı’nda sahiplerini buldu. Audi A7 Sportback, Lüks kategorisinde Dünyada Yılın Otomobili seçildi. Audi geçen yıl da Audi A8 ile bu ödüle layık görülmüştü.Bir coupe’nin dinamik tasarımını, bir sedanın geniş iç hacmini ve bir Avant’ın işlevselliğini buluşturan Audi A7 Sportback, modern çağın en iyi Grand Tourismo modellerinden biri olarak gösteriliyor.

Farklı ödüllerde verildi

Audi, Dünyada Yılın Otomobili (World Car) Ödülleri’nde en başarılı markalar arasında yer alıyor. 2005 yılında Audi A6’nın Dünyada Yılın Otomobili seçildiği ödüllerde, 2007’de Audi RS4 yılın performans otomobili, Audi TT ise yılın en iyi tasarımı ödülünü, 2008 yılında da Audi R8 en iyi performans ve en iyi tasarım ödülünü kazanmıştı. Audi R8 V10 2010’da yine en iyi performans ödülü alırken, 2014’te A3 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü’nü tekrar Audi’ye getirdi. Audi R8 2016 yılında en iyi performans ödülünü ikinci kez alırken, 2018’de A8 ise en iyi lüks otomobil ödülünü kazandı.