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Dünya markası motosiklet aküsü Yuasa Türkiye’de

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Yuasa

CARMEDYA.COM – Yuasa motosiklet aküsü, Motobike 2018 İstanbul fuarı ile birlikte Türkiye pazarına giriş yaptı. İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “Türkiye’nin büyüyen motosiklet pazarına güçlü Japon markası Yuasa ile yenilik ve dinamizm katacağız” dedi.

Dünya markası motosiklet aküsü Yuasa Türkiye’de

İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa, motosikletlerin gücüne güç katıyor! Yuasa motosiklet aküleri, 22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı Motobike 2018 İstanbul Fuarı’yla birlikte Türkiye pazarına giriş yaparak tüketiciler ile buluştu.

İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “Türkiye’de motosiklet pazarı hızla büyüyor. Şu anda Türkiye’de 3 milyondan fazla motosiklet trafikte. Kur ve vergi artışına rağmen İstanbul’da önemli bir motosiklet kullanımı var. Marmara’yı bölge olarak Ege ve Akdeniz izliyor. Oldukça hareketli bir pazar. İş ortağımız GS Yuasa’nın 100 yılı aşan tecrübesini, kendi deneyim ve tecrübemizle birleştirerek Türkiye’deki motosikletlere enerji sağlayacağız ve sektöre yenilik ve dinamizm katacağız” dedi.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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