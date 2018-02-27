CARMEDYA.COM – Yuasa motosiklet aküsü, Motobike 2018 İstanbul fuarı ile birlikte Türkiye pazarına giriş yaptı. İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “Türkiye’nin büyüyen motosiklet pazarına güçlü Japon markası Yuasa ile yenilik ve dinamizm katacağız” dedi.

Dünya markası motosiklet aküsü Yuasa Türkiye’de

İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa, motosikletlerin gücüne güç katıyor! Yuasa motosiklet aküleri, 22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı Motobike 2018 İstanbul Fuarı’yla birlikte Türkiye pazarına giriş yaparak tüketiciler ile buluştu.

İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “Türkiye’de motosiklet pazarı hızla büyüyor. Şu anda Türkiye’de 3 milyondan fazla motosiklet trafikte. Kur ve vergi artışına rağmen İstanbul’da önemli bir motosiklet kullanımı var. Marmara’yı bölge olarak Ege ve Akdeniz izliyor. Oldukça hareketli bir pazar. İş ortağımız GS Yuasa’nın 100 yılı aşan tecrübesini, kendi deneyim ve tecrübemizle birleştirerek Türkiye’deki motosikletlere enerji sağlayacağız ve sektöre yenilik ve dinamizm katacağız” dedi.