CARMEDYA.COM – Pirelli, bu yıl Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın (Junior WRC) tek lastik sağlayıcısı oluyor. İsveç Rallisi beş etaptan oluşuyor. Şampiyonada en ümit vadeden genç yeteneklerden bazıları M-Sport tarafından hazırlanan birbirinin aynısı Ford Fiesta R2T araçlar kullanacak.

Dünya Gençler Ralli Şampiyonası Pirelli Sottozero ile İsveç’te

2018 Junior WRC’de yarışacak 15 güçlü pilot (hepsi 1989 ve sonrası doğumlu), dünyanın 12 farklı ülkesinden geliyor.

Umberto Accornero: Kariyerine İngiltere’deki rallilerle başlayan genç İtalyan, İsveç etabında yer alamayacak ve onun yerine Tour de Corse’den itibaren şampiyonaya katılacak.

Emil Bergkvist: İsveçli pilot, iki sezon WRC2’de yarıştı ve şimdi R2 araçla. Daha önce Andreas Mikkelsen ve Mads Ostberg’in kopilotluğunu yaptı. Norveçli pilot Ola Floene tarafından yetiştiriliyor.

Luca Bottarelli: 20 yaşındaki pilot, Pirelli’nin genç İtalyan pilotların yetiştirilmesi için katkıda bulunduğu ACI Team Italia tarafından destekleniyor.

Theo Chalal: Kendisi de daha önce JWRC şampiyonu olan ve halen M-Sport’la yarışan Sebastien Ogier’in izinden gitmeyi hedefleyen üç genç Fransız’dan biri. Theo şu yorumda bulundu: “Benim için yeni bir şampiyonayı ve yeni rallileri keşfetme fırsatı olacak.”

Callum Devine: 2017 yılında İngiliz gençler unvanını kazanan Callum, sonraki adımı atıyor. “Bizden çok daha deneyimli olanlar var; onlara yaklaşabilir ve kendi hızımızı gösterebilirsek mutlu olacağız” diyor Callum.

Emilio Fernandez: Şilili Emilio için İsveç Rallisi alıştığı ortamdan çok farklı olabilir ama Fiesta R2T konusunda çok bilgili.

Terry Folb: Sebastien Loeb’ün himayelerinden ve bu alandaki en deneyimli pilotlardan biri olan Terry Folb, 2015 ve 2017 yıllarında JWRC üçüncüsü oldu.

Jean-Baptiste Franceschi: Geçen yıl Fransa Gençler Şampiyonu oldu. Fransa federasyonunun Sébastien Loeb ve Sébastien Ogier’in kariyerlerini başlatan ‘Equipe de France’ programında yer almaya hak kazandı.

David Holder: 2016 yılında Yeni Zelanda şampiyonu olan David, Pirelli Star Driver programı aracılığıyla çıkış yapan vatandaşı Hayden Paddon’un başarısını tekrarlamayı umuyor.

Enrico Oldrati: Enrico, ilk kez Aralık ayında Monza Rally Show sırasında Valentino Rossi gibi rakiplerle mücadele etti.

Denis Radstrom: İsveç Rallisi’nin düzenlendiği Torsby’den gelen İsveçli Denis, geçen sene JWRC’ye adım attı ve yılı beşinci sırada tamamladı.

Ralfs Sirmacis: 2015’te Avrupa gençler serisinde Bergkvist’in ardından ikinci olan Letonyalı pilot, sonraki yıl üç Avrupa ralli şampiyonasını kazandı. Geleceğin yıldızı olarak adlandırılan Ralfs, kampanyasını Korsika’da başlatacak.

Julius Tannert: Pirelli lastikleriyle bir Avrupa gençler kampanyasını kazandıktan sonra geçen yıl JWRC’ye geçiş yaptı ve kendi evinde klasmanının birincisi oldu.

Ken Torn: Geçtiğimiz yıl R2 seviyesinde Estonya şampiyonu oldu. Kopilotu Kuldar Sikk ise daha önce Ott Tanak ile Pirelli Star Driver programında yer aldığı dönem dahil birlikte çalıştı.

Tom Williams: Tom Williams, 19 yaşında. 2017 İngiltere şampiyonasında kendi klasmanında ikinci oldu. Finlandiya ve Almanya’da WRC deneyimi kazandı.

Kurallar: JWRC pilotlarının yarışta en fazla 22 lastik kullanmasına izin verilirken denemeler için ayrı lastikler tahsis ediliyor.