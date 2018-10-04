CARMEDYA.COM – DS3 Crossback Paris Otomobil Fuarı’nda sahne aldı. Model geçtiğimiz haftalarda basın ile buluştu. Tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Pazara çıkmaya hazırlanıyor

Gelecek yıl pazara çıkacak olan araç, bugün ilk kez kapılarını açan 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda otomobil severler ile buluştu. Eğlenceli ve farklı tasarımı en dikkat çekici ayrıntılarından. Modelde ağabeyi DS7 Crossback gibi elmas kesim detaylar kullanılmış. Ön yüzünde büyük ızgara dikkatlerden kaçmıyor. Marka logusu da büyük ızgaranın hemen ortasında yerini almış durumda. LED destekli farlar otomobilin tasarımını bir hayli değiştirmiş durumda. Yan bölümde akıcı tasarım detayları dikkatlerden kaçmıyor. Bunun yanı sıra arka bölümde ise çift çıkışlı egzoz sistemi de otomobilin tasarımını sportif kılan ayrıntılardan.

Kokpitte neler var?

DS7 Crossback’in kokpitinin daha küçültülmüş halini burada görüyoruz. Elmas kesim hatlar burada da etkisini gösteriyor. Orta konsolda 10.3 inç dokunmatik ekran yer alıyor. Klima kontrolleri bu ekran üzerinden yapılıyor. Hemen altında elmas kesim tasarım hatlarıyla havalandırma ızgaraları dikkatlerden kaçmıyor. Nappa deri döşemeler, krom görünümlü kaplamalar iç mekanı daha şık kılıyor. Müşterilere 98 ve 152 HP güç sunan motor seçenekleri sunulacak. Bunun yanında 50 kWh kapasiteli lityum-iyon pil içeren bir versiyon daha verilecek. Bu hibrit seçenek 134 HP gü. ve 260 Nm tork değeri sunacak. 0-100 hızlanmasını 8.7 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum menzili ise 300 kilometre

Bununla birlikte, en büyük haber, 50 kWh lityum-iyon pil ve 136 PS (134 hp / 100 kW) ve 260 Nm (191 lb-ft) ile bir elektrik motoru olan E-Tense olarak adlandırılan elektrik versiyonudur . tork. Tümüyle elektrikli DS3 Crossback’in çok saygın 8,7 saniyede 100 km / saat hıza ulaşmasına yardımcı olur ve yeni WLTP döngüsünde 300 km’den (186 mil) fazla bir menzile sahiptir.