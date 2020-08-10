DS TECHEETAH’dan çifte şampiyonluk!

CARMEDYA.COM – Turnuvanın dokuzuncu etabında DS TECHEETAH takımı Tempelhof’da arka arkaya iki kez hem Takımlar hem de Pilotlar şampiyonasını kazanarak çifte zafer ilan etti.

Antonio Félix Da Costa 2019/2020 ABB FIA Formula E Şampiyonu olurken takım arkadaşı Jean-Éric ise yarışı kazandı.

DS TECHEETAH takımı toplamda 236 puan ve 115 puan alırken, Antonio Félix Da Costa sırasıyla 156 puan ve 76 puan alarak turnuvanın bitmesine iki yarış kala şampiyonluklarını ilan etti. Jean-Éric Vergne ise, 12 ve 13 Ağustos’ta düzenlenecek son iki final yarışına şampiyona ikincisi unvanıyla katılacak.

Pilotlar, Takım Başkanı ve DS Performans Direktörü, elde edilen zaferle ilgili duygularını dile getirdi;

Jean-Éric Vergne, P1: “Antonio’nun kazanmasına çok sevindim. Mükemmel iş çıkarttı, zaferi hak etti. Antonio’ya selam olsun! Tüm ekibe ve bizimle birlikte çok ama çok çalışan herkese teşekkür ederim. Hep daha iyi olmak, takımı bir adım öne taşımak üzere birbirimize omuz verdik. Bugün, Pilotlar şampiyonasını art arda üçüncü kez kazanmakla beraber Takımlar şampiyonasını da kazandık. Umarım bu inanılmaz takımla mücadele etmeye gelecekte de devam ederim.”

Antonio Félix Da Costa, P2: “Ömrümde bir sürü yarış kazandım ama daha önce hiç FIA şampiyonası kazanmamıştım. Kariyerlerinin zirvesindeki 24 pilotla yarıştım. Bu yüzden bugün şampiyon olmak inanılmaz geliyor. DS TECHEETAH ekibine katılana kadar kendimi çalışkan biri sanırdım. Takıma ilk katıldığım hafta ‘neden bu kadar çok yarış kazandığınızı şimdi anladım’ demiştim. Jean-Éric Vergne de inanılmaz bir takım arkadaşı. Şampiyonluğu hak etti. O kadar yardım etti ki bana, o olmasaydı, takım olmasaydı ne yapardım bilmem. Takımdaki herkese çok teşekkür ederim. Hepiniz harikasınız.”

Mark Preston, DS TECHEETAH Takım Başkanı: “Teşekkürler, tebrikler! Herkes inanılmazdı. Pistten ofislere, laboratuvarlardan Satory’deki atölyelere, Oxford’da bize destek verenlere kadar… Tüm o hüsrana, zorluklara ve sorunlara rağmen bu başarıyı ekibimizdeki her bir üyenin yardımıyla kazandık. Hiç kimsenin bizi mağlup etmesine izin vermedik. Ayrıca her zorlukta ve engelde bizi destekleyen DS Automobiles de inanılmaz bir marka. Hepinize teşekkürler.”

Xavier Mestelan Pinon, DS Performans Direktörü: “DS TECHEETAH için tarihi bir gün. Geçtiğimiz sezon elde ettiğimiz çifte şampiyonluktan sonra zorlu bir yarışmada Takımlar ve Pilotlar şampiyonasını tekrar kazandık. Elbette bunu Pilotlarımıza, teknoloji uzmanlığımıza, ama her şeyden öte bu fantastik spor macerasında yer alan her kadın ve erkeğin çabasına borçluyuz. Hep birlikte bir kazanma makinesi inşa ettik. Bizim gibi bu işe meraklı olanlar için paha biçilmez iki yeni şampiyonluk elde ettik. Her biriyle inanılmaz gurur duyuyorum bugün. DS Automobiles ve TECHEETAH ortaklığı gittikçe daha başarılı hale geliyor. Bunu defalarca kanıtladık. Toplamda dört kupayı evimize getirdik.