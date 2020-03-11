DS TECHEETAH’dan çifte podyum

CARMEDYA.COM – DS TECHEETAH ilk kez çift podyumunu Fas’ta yaşadı.

Antonio Felix da Costa, ilk galibiyetini takımla beraber aldığını, şampiyonada ise üçüncü kariyerini takım arkadaşı Jean-Éric Vergne ile kazandığını belirtti. Bu zafer DS TECHEETAH ve Antonio’yu üst sıraya yerleştirdi.

ABB FIA Formula E şampiyonluğunun beşinci yarışı; DS E-TENSE FE20 yarış otomobillerinin hızını ve Antonio’nun podyumda birinci olarak boy göstermesiyle iki DS TECHEETAH pilotunun yeteneklerini ortaya koydu.

Şampiyonluğun başından geçtiğimiz hafta sonundaki yarışa kadar zorlu bir süreç geçiren Jean-Éric Vergne, 11. sıradan dokuzuncu sıraya, oradan da ikinci sıraya yükselmiş oldu. Jean-Éric Vergne’nin Pilot şampiyonluğunda yedinci sırayı garantileyebilmesi için 15 şampiyonluk puanı elde ederek bitiş çizgisini yeterli enerjiyle bitirip üçüncü sıraya yerleşmesi gerekiyordu.