CARMEDYA – ABB FIA Formula E 2018/2019 Sezonunun dokuzuncu yarışı 11 Mayıs 2019’da Monako’da koşulacak.

Ünlü Monako pisti şampiyona tarihinde üçüncü kez tamamen elektrikli cadde yarışı serisine ev sahipliği yapıyor. İki DS E-TENSE FE19 Gen2 otomobil, 20 diğer Gen2 otomobil ile 12 tur ve 1,765 km’den oluşan uyarlanmış bir cadde pistinde mücadele edecek.

Yedi puan öndeyiz

Mark Preston, DS TECHEETAH Takım Başkanı: “Monako’ya en yakın rakibimizin yedi puan önünde gidiyoruz, dolayısıyla şampiyonluk halen çok yakın. Her iki pilotumuz da Pilotlar kategorisinde iyi konumda ve André aynı zamanda Voestalpine Avrupa yarışlarının da lideri. Yine Takımlar şampiyonasının liderliğini kazanabileceğimiz, Pilotlar kategorisinin birincisi olabileceğimiz şanslı bir konumdayız ve tüm bunları inanılmaz ekibimize borçluyuz. Motor sporlarında geçirdiğim tüm yıllar boyunca, bu kadar tutkulu ve kararlı bir insan grubu daha görmedim. Küçük bir takım olabiliriz ama çok etkiliyiz.”

Geliştirmeler tam gaz devam ediyor

Xavier Mestelan Pinon, DS Performans Direktörü: “Şu anda sezonun çok yoğun bir bölümünün tam ortasındayız. Beşinci sezonu önde götürürken, bir yandan da altıncı ve yedinci sezonun motor grubunun geliştirme çalışmalarına tam gaz devam ediyoruz. Şu anda Takımlar şampiyonasında lideriz ve Monako’da bu liderliği korumak için mücadele etmek istiyoruz. Sezonun bu aşamasında, mücadele çok yakın ve her puan önemli. Şampiyonluklar kazanmak için buradayız.”

Aşırı heyecanlıyız

André Lotterer #36: “DS E-TENSE FE19’u bu hafta ilk kez Monako pistinde kullanacağım için aşırı heyecanlıyım. 2012’den beri Monako’da yaşıyorum ama burada daha önce hiç yarışmadım, bu ilk olacak. Evde uyanmak, balkonda kahve içmek ve sonra piste yürüyerek gitmek muhteşem olacak; kariyerinizde böyle bir şeyi çok fazla yaşayamazsınız. Monako’da iyi bir sonuç alma konusunda inanılmaz motiveyim. İki kez ikincilik aldım, şimdi bunu birinciliğe dönüştürme zamanı. Pilot olarak, kazanmak düşündüğünüz tek şey. Bunu yaşıyor, bunu soluyorsunuz; bu nedenle hem bu kadar yakın hem de uzak olmak sizi daha da istekli olmaya teşvik ediyor ve bunun için her şeyimi vereceğim. Şampiyonluk, günün sonunda bir sayı oyunu olduğu için her puan çok önemli ve risk alamayız.”

Jean-Éric Vergne, #25: “Önümüzde beş yarış kaldı ve artık gerçekten çok heyecan verici olmaya başladı. Sekiz yarışın sekiz farklı galibi var; dolayısıyla her şey mümkün. Monako yarışmayı sevdiğim bir pist ve burada daha önce yarışmış olmam yardımcı olacaktır. Grand Prix pisti gibi Formula E pisti de aşırı oyuncaklı; bu nedenle eleme turunda iyi sonuç almak her zamanki gibi önemli olacak. Her şeyimi ortaya koyup sıralamanın en üstünde yer almaya odaklanacağım.”