DS 7 Crossback E-Tense emisyonda rekor kırdı

CARMEDYA – DS 7 Crossback E-Tense 4×4, 31 gram CO2 emisyon değeri ile 100 km’de 1,4 litre benzin tüketimi ile yeni sertifikasyon testlerinden geçti.

DS tarafından sunulan şarj edilebilir hibrit sistem tamamen yeni bir teknolojinin önünü açıyor. Bir adet turbo beslemeli benzinli ve iki adet elektrikli motordan oluşan üç motorlu sistem toplamda 300 HP güç üretirken DS 7 Crossback E-Tense 4×4 bünyesinde barındırmış olduğu üstün teknolojiyle pazarda referans noktası oluşturuyor.

58 km tamamen elektrikli

DS 7 Crossback; 300 HP güç, dört tekerlekten çekiş sistemi 58 km tamamen elektrikli sürüş menzili, 31 gr/km CO2 emisyon değeri ve yeni WLTP sertifikasyon döngüsüne göre 100 km’de 1,4 litre benzin tüketimi gibi özellikleri bir arada sunan ilk SUV oldu. Yeni ölçüm yöntemi daha önceki yöntem ile karşılaştırıldığında günlük kullanım özelliklerini daha fazla yansıtıyor.

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300 HP güç

Fransa’da geliştirilen bu teknoloji pazardaki en gelişmiş SUV’a hayat veriyor. 200 HP güç üreten PureTech motoru her bir aksa entegre edilen ve 109 HP güç üreten iki adet elektrikli motor destekliyor. Sistemin ürettiği toplam 300 HP güç ve 450 Nm tork sekiz kademeli otomatik şanzıman üzerinden dört tekerlekten çekiş sistemine yönlendiriliyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 6,6 saniyede ulaşan DS 7 CROSSBACK 0’dan hareket ederek ilk 1000 metreyi ise 27 saniyede geride bırakıyor.

Tam şarj 1 saat 45 dakika

Sürücü, farklı sürüş modlarından birini seçebiliyor. İlk çalıştırma anında ‘Sıfır Emisyon’ modu devreye giriyor. Sistem 13,2 kWh kapasiteli batarya ile 58 km tamamen elektrikli menzil kullanıma sunuyor. DS 7 Crossback E-Tense 4×4 tamamen elektrikli sürüş modunda 135 km/s hıza ulaşabiliyor. Şarj edilebilir hibrit özelliğiyle DS 7 Crossback E-Tense 4×4’ün bataryası 0’dan yüzde 100’e 32A’lik şarj istasyonunda 1 saat 45 dakika içinde şarj edilebiliyor. Formula E’den transfer edilen özel teknoloji sayesinde batarya sürüş esnasında şarj ediliyor.

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Aynı iç mekan

Motor ve bataryaların ideal konumlandırması sayesinde DS 7 Crossback E-Tense 4×4 ürün gamındaki diğer modellerle aynı iç mekânı sunuyor ve yaşam alanı genişliğinden ödün vermeyi gerektirmiyor. DS markasına özgü karizmatik tasarım ve detaylara gösterilen özen Alcantara, deri veya nappa deri başta olmak üzere asil ve üst düzey malzemelerle tamamlanıyor. Kullanıma sunulan gelişmiş teknoloji sadece güç ve aktarma organlarıyla sınırlı değil. DS 7 Crossback E-Tense 4×4’te; DS CONNECTED PILOT, Seviye 2 otonom sürüş teknolojisi, kameralarla denetlenen süspansiyon sistemi DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, otonom park etme olanağı sunan DS PARK PILOT ve günümüz koşullarındaki tüm gerekli sürüş destek sistemlerini bünyesinde barındıran DS Safety konsepti olmak üzere son derece kapsamlı bir teknoloji paketiyle yollara çıkıyor.

WLTP döngüsünde onaylanan modeli: DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4, 300 HP, dört tekerlekten çekiş, 19 inç jantlar.

• CO2 emisyon değeri: 31 gr/km

• Yakıt tüketimi: 1.4 lt/100 km

• Yüzde 100 elektrikli menzil: 58 km

• 0-100 km/sa: 6,6 sn

• 0-1.000 m: 27 sn