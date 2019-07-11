Dört Koltukta da Spor Otomobil Keyfi

BMW, dört kapılı spor otomobili 8 Serisi Grand Coupé’yi Türkiye’de yollarla buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni 8 Serisi Gran Coupé, 4 kapılı bir sedanın sunduğu konfor ve kullanışlılık özellikleriyle, sportif tasarım ve sürüş keyfini bir araya getiriyor.

8 Serisi Gran Coupé, dinamizm ve lüks konfor arasında sunduğu denge ile dikkat çekiyor. Model, arkaya doğru alçalan tavanı ve BMW’nin karakteristik omuz çizgisi ile oldukça sportif bir görüntü çiziyor. 8 Serisi Gran Coupé, şişkin çamurlukları ve yatay çizgileri ile arkadan da oldukça oturaklı ve dikkat çekici bir duruş sergiliyor. Otomobilin arka kısmında yer alan ince LED stoplar da çamurluklara kadar uzanarak aracın geniş görünümüne katkı sağlıyor.

Geniş ve Ferah Bir Coupé

8 Serisi Gran Coupé, uzayan boyutları sayesinde hem ön hem de arka kısımda oldukça geniş bir yaşam alanı sunuyor. Sportif ve lüks görünümünü iç mekânına da taşıyor. Sahip olduğu panoramik tavanı sayesinde iç mekânda oldukça ferah bir yaşam alanı oluşuyor. 8 Serisi Gran Coupé, otomobil içerisindeki her koltukta spor otomobil hissini yaşatmayı başarıyor. Otomobil, 440 litrelik bagaj hacmiyle de uzun yolculuklar için ihtiyaç duyulacak yükleri rahatlıkla taşıyabiliyor.

8 Serisi Gran Coupé aerodinamik açıdan oldukça gelişmiş bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Otomobilin pek çok parçasında alüminyum kullanılarak toplam ağırlık azaltılmış. Karbonfiberle güçlendirilmiş plastik aksamların da kullanılmasıyla aracın rijitliğinin de önemli ölçüde artırılması sağlanmış. Ayrıca opsiyonel olarak sunulan karbon fiber tavan sayesinde aracın ağırlık merkezi çok daha aşağı çekilerek sürüş performansı artırılabiliyor.

Yeni 8 Serisi Gran Coupé’nin karakteristik 4.4 litrelik 530 beygir ve 750 Nm torka sahip en güçlü versiyonu M850i xDrive, 0’dan 100’e 3.9 saniyede ulaşıyor. Yeni 8 Serisi Gran Coupé, 340 beygir güç ve 500 Nm tork üreten 3 litrelik sıralı 6 silindirli motorla 0’dan 100’e 4.9 saniyede ulaşan 840i xDrive versiyonları ile otomobilseverlerin seçim yelpazesi genişletiyor. Otomobilin tüm motor seçeneklerinde 8 ileri Steptronic şanzıman standart olarak geliyor. BMW’nin akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi xDrive ise 840i xDrive ve M850i xDrive modellerinde standart olarak yer alıyor.

BMW 8 Serisi Gran Coupé, sonbaharda Türkiye’de satışa sunulacak.