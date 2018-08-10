Dijital Otomobil Dergiciliği’nde 100 Sayı: Carmedya

CARMEDYA.COM – Yayın hayatına 4 Mayıs 2010 yılında başlayan Carmedya, dijital otomobil yayıncılığında 100. sayısına ulaştı.

Türkiye’de dijital otomobil dergiciliğinin ilk temsilcilerinden olan Carmedya, 8 yıldır çıtayı hep daha yükseğe koyarak, kurumsallaşmayı başarabildi.

Bugün her ayın ilk günü yayına giren, web siteleri, sosyal medya hesapları, uygulamaları ve YouTube kanalıyla 360 derece yayın anlayışına sahip olan Carmedya, bu özelliklere sahip tek dijital otomobil dergisi olarak öne çıkıyor ve sektöre yön veriyor.

Dijital dergi yayıncılığında uzmanlaşan Medicon Grup bünyesinde yer alan Carmedya, web siteleri, Issuu, Joomag, Magzter, Vodafone DMags Dergilik ve Turkcell Dergilik’ten indirilebiliyor. Carmedya’nın ayrıca iOS ve Android uygulamaları da bulunuyor.

Kısa süre içerisinde farklı bir içerik uygulamasına da sahip olacak Carmedya, aynı zamanda TAV’a ait 20 istasyon ve 4 genel havacılık terminaliyle, seçkin oteller ve konsept mekanlarda da yerini almaya hazırlanıyor.

Turkcell Dergilik’te bir ayda 105 bin indirme

Medicon Grup bünyesinde Carmedya ile birlikte altı yayın ve beş dijital dergi yer alıyor.

Kadınlara yönelik Avenue Rouge, erkeklere yönelik Avenue Noir, gençlere hitap eden Fest & Fashion ve lüks yaşam temalı Route Magazine sektörde okur rakamlarıyla gücüne güç katmaya devam ediyor. Yayınlar arasında eğitim temalı For Education ise haber portalı ile yayın hayatını sürdürüyor.

Dijital dergiler Temmuz ayında sadece Turkcell Dergilik uygulamasında 105 bini aşan indirme rakamına ulaşırken, Ağustos ayının ilk haftasında ise bu uygulamada toplam 45 bin indirme rakamı aşılmış durumda.

Yayınlanan beş dijital dergi de web siteleri, Issuu, Joomag, Magzter, Vodafone DMags Dergilik ve Turkcell Dergilik’ten indirilebiliyor.

Keyifle okumanız dileğiyle…

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