Dev ortaklık hayata geçiyor

CARMEDYA.COM – Peugeot S.A. Denetleme Kurulu ve Fiat Chrysler Automobiles Yönetim Kurulu oybirliğiyle yüzde 50/50 hisse ile bir ortak girişim kurmaya karar verdi.

Her iki kurul da, önümüzdeki haftalarda bağlayıcı mutabakata varmak için görüşmeleri tamamlamak üzere kendi ekiplerine görev verdi.

Groupe PSA ve FCA işletmelerini birleştirme planı iki şirketin üst düzey yönetimlerinin yoğun görüşmeleri sonucu oluştu.

Yapılan açıklamaya göre; her iki taraf da fırsatları başarılı bir şekilde değerlendirmek ve yeni ulaşım çağının zorluklarını etkin bir şekilde yönetmek ve bir endüstri lideri yaratmak için güç birliğinin mantıklı ve cesur bir hamle olduğu konusunda hemfikir.

Önerilen ortak girişim Magneti Marelli ve Faurecia hariç 2018 rakamlarına göre yaklaşık 170 milyar Euro gelir, 11 milyar Euro tekrarlayan faaliyet karı ve satış adedi (8,7 milyon araç) açısından en büyük 4. küresel OEM’i yaratacak. İşlemden kaynaklanan değer kazanımının; araç platformları, aktarma organları ve teknolojideki büyük ölçekli yatırımlar için kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması ve ortak girişimin yeni ölçeği ile oluşan gelişmiş satın alma kabiliyeti olmak üzere yarattığı sinerjinin yıllık yaklaşık 3,7 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu tahminler herhangi bir tesis kapanışına dayanmıyor.

Hedeflerin yüzde 80’inin 4 yıl sonunda sağlanacağı öngörülüyor. Hedeflere ulaşmanın toplam maliyetinin 2,8 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor.

Her bir şirketin hissedarları yeni ortak girişimin öz kaynaklarının yüzde 50’sine sahip olacak ve birleşmeden doğan faydaları eşit olarak paylaşacak. Bu birleşme, Hollandalı bir ana şirket altında gerçekleşecek ve yeni şirketin yönetim yapısı katkıda bulunan hissedarlar arasında dengelenmiş olacak ve yöneticilerin çoğunluğu bağımsız olacak. Kurul 11 üyeden oluşacak. Beş Kurul üyesi FCA (Başkan olarak John Elkann dahil) ve beş kurul üyesi Groupe PSA (Kıdemli Bağımsız Direktör ve Başkan Yardımcısı dahil) tarafından aday gösterilecek. Carlos Tavares beş yıllık ilk dönemde İcra Kurulu Başkanı olarak görev alacak ve aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olacak.

Carlos Tavares yapmış olduğu değerlendirmede: “Bu birleşme, tüm paydaşlara önemli bir değer katacak ve ortak girişim için parlak bir gelecek yaratacak. Mike ile yapmış olduğumuz çalışmalardan memnunum ve birlikte harika bir şirket kurmak için onunla çalışmaktan çok mutlu olacağım.” dedi.

Mike Manley ise, “Endüstriye yön verecek böylesine önemli bir ortak girişimde Carlos ve ekibi ile birlikte çalışma fırsatı yakalamak beni çok mutlu etti. Groupe PSA ile uzun ve bir başarılı işbirliği geçmişimiz var ve böylesine harika bir ekiple birlikte dünya standartlarında küresel bir ulaşım şirketi yaratabileceğimize inanıyorum.” dedi.

Yeni grubun Hollanda merkezli ana şirketi Euronext (Paris), İtalya Borsası (Milan) ve New York Menkul Kıymetler Borsasına kote olacak ve Fransa, İtalya ve ABD olmak üzere yönetim ofisleriyle faaliyet gösterecek.

Yeni ortak girişimin tüzüğü, sadakat programı çerçevesinde genel kurulda hissedarlar tarafından kullanılan toplam oyların yüzde 30’unu tek bir hissedara verilmemesini öngörüyor. Ayrıca, mevcut çifte oy haklarının devredilmeyeceği ve birleşme tamamlandıktan sonraki üç yıllık bir sürenin sonunda yeni çifte oy haklarının oluşması öngörülüyor.

EXOR N.V., Bpifrance Participations SA, DFG ve Peugeot Ailesi’nin hisselerinin askıya alınması birleşme tamamlandıktan sonraki 7 yıl süreyle geçerli olacak. EXOR, Bpifrance Participations ve Peugeot Ailesi hisse senetlerine 3 yıllık bir blok uygulanacak. Ancak bir istisna olarak Peugeot Ailesi’nin kapanışını izleyen ilk 3 yılda payını, sadece Bpifrance Participations ve DFG’den pay alarak yüzde 2,5’e kadar artırmasına izin verilecek.

FCA işlem tamamlanmadan önce hissedarlarına 5,5 milyar Euro tutarında özel bir temettü ve Comau’daki hisselerini dağıtacak. Bunun dışında işlem tamamlanmadan önce Peugeot, Faurecia’daki yüzde 46 hissesini hissedarlarına dağıtacak. Ayrıca hissedarlar FCA’nın Kuzey Amerika ve Latin Amerika’daki güçlü konumundan ve ortak girişimin sinerjisinden doğan avantajlardan da eşit olarak yararlanacak. Bu aynı zamanda FCA’nın üst düzey global markaları Alfa Romeo ve Maserati’nin ortaya koyacağı gelişme potansiyeli ile yaratacağı katma değeri de kapsayacak. Güçlü bir platform ve optimize edilmiş bir yatırımla hayata geçirilen gelişmiş ürün gamı ikonik markalarla birlikte tüm pazar segmentlerini ve güçlü ürünleri kapsayacak.

Tasarı, ilgili birimlerin bilgisine ve danışma sürecine sunulacak ve bağlayıcı mutabakat muhtırası nihai kurulu onayı ve kesin belgeler hakkında anlaşma da dahil olmak üzere geleneksel kapanma koşullarına tabi olacak.