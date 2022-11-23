Delphi Technologies portföyünü ve tedarik zincirini büyütüyor!

CARMEDYA.COM – BorgWarner çatısı altında bulunan Delphi Technologies, Polonya’da son teknolojiyle donatılmış bir Avrupa dağıtım deposu açarak hem portföyünü hem de tedarik zincirini büyüttü.

Delphi Technologies ayrıca, Amerika’da köklü operasyonlarını genişleterek marş motoru ve alternatör uzmanı Delco Remy’i Avrupa pazarına taşıyor.

Delco Remy marka marş motorları ve alternatörler, pazara güçlü bir giriş ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak için Delphi Technologies ile kurulan yeni ilişkiden faydalanırken, her iki marka da BorgWarner’in satış sonrası ürün ve hizmetlerinin bir parçasını oluşturuyor. Delphi Technologies ekiplerinin satış sonrası uzmanlığı, araçların daha temiz, daha iyi ve daha uzun yol yapmasına yardımcı olmak için artık marş motorlarını ve alternatörleri de içeriyor.

Delco Remy parçaları, grubun büyüme faaliyetlerini güçlendirmek için Polonya’daki mevcut deposunda stoklanıyor ve deponun Avrupa’daki stratejik konumu, tüm otomotiv pazarı için bu zorlu dönemde müşterilere daha iyi bir servis deneyimi sunarken operasyonlarda da güven sağlıyor.

Yeni marş motoru ve alternatör portföyü; çeşitli Case, Caterpillar ve Cummins uygulamalarında kullanılacak. Bunun yanında tüm markalara uyumlu bir marş motoruyla birlikte popüler iş makinesi uygulamalarını da içerecek. Mercedes Atego için bir marş motoru ve Mercedes Actros için bir alternatörle kamyon müşterileri de bu yeniliklerden faydalanabilecek. Delco Remy marş motorları ve alternatörleri, araçların kullanım dışı kalma sürelerini azaltıyor ve saha hizmetlerinin bel kemiği olan araçlarda performansı maksimum düzeye yükseltmek için dayanıklı bir tasarıma sahip.

EMEA Marş Motoru ve Alternatör Kategori Müdürü Reinout Meijers konu hakkında yaptığı açıklamada, “Orijinal ekipman marş motorları ve alternatörleri tasarlama konusunda yılların tecrübesine sahibiz ve hem yeni hem de eski müşterilerimize hizmet verebilmek için yeni bir pazara açılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Avrupalı orijinal ekipman üreticileri, dünyanın en popüler uygulamalarından bazılarını üretiyor ve bu uygulamaları satış sonrası müşterilerimize sunarak ihtiyaçları olan kaliteyi ve performansı sağlayabildiğimiz için büyük heyecan duyuyoruz” dedi.