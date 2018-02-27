CARMEDYA.COM – Daimler, yerel ortak girişim ortağı BAIC ile Çin’de başka bir üretim merkezi kurmaya hazırlanıyor. Pekin Benz Automotive Co olarak faaliyet gösteren Daimler, şu anda Pekin’in Yizguang endüstriyel parkında yerel bir üretim merkezi işletiyor.

Daimler yeni bir Çin planı için kolları sıvadı

Bu yeni 1.5 milyon avroluk yatırımın bir parçası olarak, şu anda Pekin’in Shunyi bölgesinde BAIC tarafından yalnızca bir işletme tarafından yönetilen üretim tehsisi, BBAC’a devredilecek. Burası tamamen elden geçirilip modifiye edilecek. Alman marque, tesiste hangi modelleri inşa etmeyi düşündüğünü söylemedi. Ancak Çinli müşterilerin ihtiyaçlarına göre EQ markasından bazı elektrikli ürünlerin burada üretilebileceği tahmin ediliyor. Büyükada Çin’den sorumlu Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi Hubertus Troska şunları söyledi; “Yerel üretim, Çin’deki sürdürülebilir kalkınmamızın güçlü bir dayanağı. BBCR, yerel ortak BAIC ile işbirliğimizi derinleştirerek Çin’de Mercedes-Benz için kilit rol oynamaya devam edecektir “dedi.