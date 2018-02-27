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Daimler yeni bir Çin planı için kolları sıvadı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Daimler BAIC

CARMEDYA.COM – Daimler, yerel ortak girişim ortağı BAIC ile Çin’de başka bir üretim merkezi kurmaya hazırlanıyor. Pekin Benz Automotive Co olarak faaliyet gösteren Daimler, şu anda Pekin’in Yizguang endüstriyel parkında yerel bir üretim merkezi işletiyor.

Daimler yeni bir Çin planı için kolları sıvadı

Daimler BAIC

Bu yeni 1.5 milyon avroluk yatırımın bir parçası olarak, şu anda Pekin’in Shunyi bölgesinde BAIC tarafından yalnızca bir işletme tarafından yönetilen üretim tehsisi, BBAC’a devredilecek. Burası tamamen elden geçirilip modifiye edilecek. Alman marque, tesiste hangi modelleri inşa etmeyi düşündüğünü söylemedi. Ancak Çinli müşterilerin ihtiyaçlarına göre EQ markasından bazı elektrikli ürünlerin burada üretilebileceği tahmin ediliyor. Büyükada Çin’den sorumlu Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi Hubertus Troska şunları söyledi;  “Yerel üretim, Çin’deki sürdürülebilir kalkınmamızın güçlü bir dayanağı. BBCR, yerel ortak BAIC ile işbirliğimizi derinleştirerek Çin’de Mercedes-Benz için kilit rol oynamaya devam edecektir “dedi.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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