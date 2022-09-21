Daimler Truck gelecek vizyonunu 2022 IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda tanıtıyor

CARMEDYA.COM – Daimler Truck, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Ticari Araç Fuarı’nda, kamyon modellerinin yanı sıra geleceğe ışık tutan yenilikçi çözümlerini sergiliyor.

Daimler Truck, fuarda başta Mercedes-Benz Actros L, Mercedes-Benz eActros LongHaul, Mercedes-Benz eActros 300 ve Mercedes-Benz GenH2 modelleri olmak üzere birçok kamyonunu tanıtıyor.

Actros L

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Mercedes-Benz Actros L, premium dizel kamyon segmentinde yeni standartlarıyla öne çıkıyor. StreamSpace, BigSpace ve GigaSpace versiyonları bulunan 2,50 metre genişliğindeki kabinin düz zemini konforlu bir atmosfer sağlıyor. İyileştirilmiş ses ve ısı yalıtımı, gürültü seviyesini azaltıyor ve hem sürüş esnasında hem de dinlenme esnasında kabin içinde geçen süreyi daha da keyifli hale getiriyor.

Mercedes-Benz Actros L’de gelişmiş sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Yaya algılama özelliğine sahip beşinci nesil acil durum fren yardımcısı Aktif Fren Asistanı (ABA 5), Şeritte Kalma Asistanı ve ikinci nesil MirrorCam dışında donanım seçeneği olarak Seviye 2 kısmen otomatik sürüş için ikinci nesil Active Drive Assist (ADA 2) veya Aktif Sideguard Assist (ASGA) bunlardan bazıları.

Fuarda ayrıca Mercedes-Benz Actros L’nin sınırlı üretime sahip Edition 3 versiyonu da tanıtılıyor.

NMC°3 bataryalı Mercedes-Benz eCitaro IAA Transportation 2022 Basın Günleri’nde prömiyerini kutladı

Daimler Buses, tamamen elektrikli şehir otobüsleri için batarya teknolojisinin hızlı gelişimine katılmasına katkı sağlıyor. Hannover’deki IAA Transportation 2022 Basın Günleri’nde prömiyerini kutlayan NMC°3 bataryalı Mercedes-Benz eCitaro ile bu durum kanıtlanıyor.

Mercedes-Benz eCitaro’nun 2018’deki dünya prömiyerinde alıcılarının her zaman en yeni batarya teknolojisinden yararlanacağını belirten Daimler Buses, NMC 3 bataryalarını araçta sunmaya başlayacak. 2022 yılının son çeyreğinde Mercedes-Benz eCitaro’da sunulması hedeflenen bataryalar sayesinde daha uzun menzil sağlanırken, bataryalar da daha modüler bir yapıya kavuşacak.

Yeni nesil Setra ComfortClass ve TopClass’ın dünya prömiyeri gerçekleşti

Premium marka Setra’nın yeni nesil otobüsleri ComfortClass ve TopClass modelleri IAA Ticari Araç Fuarı’nda dünya prömiyerini yaptı. Yeni nesil ComfortClass ve TopClass, markanın yeni aile yüzünü taşıyor.

Yeni Setra modellerinde dış tasarımdaki yeniliğe ek olarak birçok teknolojik özellik sunuluyor. Bu sistemler Setra modellerini daha güvenli, daha konforlu, daha kullanıcı dostu, daha ekonomik ve çevre dostu hale getiriyor. Setra ComfortClass ve TopClass, mesafesinin korunmasına ve aracın şeritte kalmasına aktif olarak yardımcı olan yeni Aktif Sürüş Desteği 2 (ADA 2) ve acil fren destek sistemi Aktif Fren Desteği 5 (ABA 5) ile donatılan Avrupa’daki ilk otobüs olma özelliğini de taşıyor.

Fuarda konuklar, Setra ComfortClass ve TopClass ile Mercedes-Benz Benz Intouro K hybrid modelinin sürüş deneyimi etkinliklerine katılarak bu yeni otobüsleri yolda deneyimleme şansına erişti.