Daimler Truck AG ve CATL kamyonlar için batarya geliştiriyor

CARMEDYA.COM – CO2 nötr, elektrikli karayolu yük taşımacılığı vizyonu ile hareket eden Daimler Truck AG ve alanında dünya lideri lityum-iyon batarya üreticisi ve geliştiricisi Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), mevcut ortaklıklarını geliştiriyor.

CATL, 2024 yılında seri üretime geçmesi planlanan ve tamamen elektrikli Mercedes-Benz eActros LongHaul için lityum-iyon bataryalar tedarik edecek. Tedarik anlaşmasının 2030 yılı ve sonrasında da devam etmesi planlanıyor. eActros LongHaul’un bataryaları, uzun hizmet ömrü ve hızlı şarj özelliği ile yüksek enerji yoğunluğu gibi niteliklere sahip olacak. Bataryalar böylece, elektrikli uzun yol kamyonlarının gereksinimlerini karşılayacak. Şirketler ayrıca, kamyonlara özel uygulamalar için daha da gelişmiş yeni nesil bataryaları birlikte geliştirmeyi planlıyor. Geliştirilen çözümlerde ileri seviyede modülerlik ve ölçeklenebilirlik hedefleniyor. Bataryaların farklı amaçlar ve gelecekteki elektrikli kamyon modellerinde esnek bir şekilde kullanılabilmesi amaçlanıyor.

Daimler Truck AG ve CATL, 2019 yılında elektrikli seri üretim kamyonlara yönelik lityum-iyon batarya hücre modülleri için küresel bir tedarik anlaşması imzaladı. Söz konusu araçlar arasında Mercedes-Benz eActros, Freightliner eCascadia ve Freightliner eM2 yer alıyor. Eylül 2020’de planlı uzun mesafeli rotalarda verimli taşımacılık için tanıtılan eActros LongHaul, tam dolu bataryayla yaklaşık 500 km menzile sahip olacak.

Daimler Truck AG İcra Kurulu Başkanı ve Daimler AG İcra Kurulu Üyesi Martin Daum, “Paris Anlaşması hedeflerine sıkı sıkıya bağlıyız ve geleceğin CO2 nötr kamyon taşımacılığı üzerinde çalışıyoruz. Bu yolda ortaklıklar bizim için çok önemli. CATL ile olan ortaklığımızı genişleterek elektrikliye geçiş stratejimizi önemli ölçüde hızlandıracak ve sektörü karbon nötr hale getirmede öncü bir rol oynayacağız. 2021 yılından itibaren pazara, müşteri odaklı, yenilikçi, seri üretim elektrikli araç portföyü sunacağız.” dedi.

CATL Kurucusu, Başkanı ve CEO’su Dr. Robin Zeng, “Daimler Truck AG ile elektrikli bir geleceğe yönelik ortak vizyonumuz çerçevesindeki mevcut ortaklığımızı daha da geliştirmiş olduğumuz için çok memnunuz. Elektrikli araçlara yönelik yenilikçi batarya teknolojilerimizi, Daimler Truck’ın ağır sınıf kamyon alanındaki bilgi birikimiyle bir araya getiriyoruz. Küresel ortaklığımız sayesinde Daimler Truck AG’nin e-mobilite alanındaki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Bu ortaklık ile mümkün olan en kısa sürede CO2 nötr bir gelecek hedefine doğru ilerlemek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

2022’ye kadar bataryalı seri üretim kamyonlar hedefleniyor

Sürdürülebilir bir kurumsal strateji izleyen Daimler Truck AG, 2039 yılına kadar Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika’da sadece sürüş esnasında CO2 nötr yeni araçlar sunma hedefiyle hareket ediyor. Daimler Truck AG’nin Avrupa, ABD ve Japonya bölgelerindeki araç portföyünün, 2022 yılına kadar seri üretim Batarya Elektrikli Araçlar’a sahip olması öngörülüyor. Daimler Truck AG, 2027 yılından itibaren ürün gamına seri üretim Hidrojen Bazlı Yakıt Hücreli Araçlar eklemeyi planlıyor.

Müşterilerine sunduğu yüzlerce batarya elektrikli araçla Daimler Truck AG, şimdiden kapsamlı bir elektrikli araç deneyimine ulaştı. Şirketin deneyimi; dünya çapındaki Batarya Elektrikli kamyonlar ve otobüslerle yapılan testlerin yanı sıra seri üretim araçlarla müşterilerin kat edilen mesafe 10 milyon kilometrenin üzerinde.

Batarya elektrikli Mercedes-Benz eActros, 2018 yılından bu yana Almanya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde ağır hizmet dağıtımında çok sayıda müşteri tarafından günlük taşımacılıkta yoğun bir şekilde test edildi. eActros’un seri üretimi 2021 yılının ikinci yarısında başlaması hedefleniyor. Ayrıca şehir içi katı atık toplamaya özel ve eActros ile beraber geliştirilen, geniş görüş açısı sayesinde yüksek güvenlik sağlayan alçak kabin tasarımına sahip Mercedes-Benz eEconic kamyonun seri üretiminin ise 2022 yılında başlaması planlanıyor. ABD’de orta sınıf Freightliner eM2 ve ağır sınıf Freightliner eCascadia da pratik müşteri testlerine tabi tutuluyor. eCascadia’nın 2022 yılının ortalarında ve Freightliner eM2’nin ise 2022 yılının sonunda seri üretime girmesi planlanıyor. İlk müşteri teslimatları 2017 yılında gerçekleşen, 200’ün üzerinde hafif sınıf FUSO eCanter kamyondan oluşan küresel bir filo ise Japonya, ABD, Avrupa ve Avustralya’daki çok sayıda müşteri tarafından kullanılıyor.