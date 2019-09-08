Daha Güçlü Daha Verimli

CARMEDYA – Yeni Ford Ranger ve Raptor yenilenen motorlarıyla yüksek performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunuyor.

Yeni Ford Ranger’da, yaya algılama ve akıllı hız sınırlama özellikleri yer alıyor. Aktif park asistanı veya kolay açılıp-kapanan bagaj kapağı gibi özellikler günlük kullanım kolaylığını destekliyor. Yeni Ranger; XLT ve Wildtrack donamım paketleri, 170 PS ve 213 PS gücünde 2.0 litre EcoBlue motor seçenekleri, 4×2 ve 4×4 ile manuel şanzıman ve otomatik şanzıman alternatifleri ile karşımıza çıkıyor.

Ford, en yeni üyesi Ranger Raptor ile seçeneklerini ikiye çıkarıyor. Ford F150’den ilham alınarak geliştirilen Ford Ranger Raptor güçlendirilmiş şasi, 213 Hp ve 500 Nm üreten yüksek performanslı 2.0 EcoBlue motor, 10 vitesli otomatik şanzımanıyla Ford Performance ruhunu yansıtıyor.

Yeni Ford Ranger, bünyesinde barındırdığı 2.0 litre EcoBlue dizel motor seçeneği yeni 10 vitesli otomatik şanzımanla kombine edildiğinde yüzde 24’e varan yakıt verimliliği sunuyor. Yeni 2,0 litre hacimli EcoBlue Bi-turbo motor 213 Hp güç ve 500 Nm tork değeri üretebiliyor.

800 mm ile sınıfının en iyi su geçiş derinliğine sahip olan ve 230 mm yerden yüksekliğe sahip olan yeni Ford Ranger sürücü ve beraberindeki yolcuların konforunu bozmadan zor arazi koşullarını dize getirmek için tasarlandı.

Ford Ranger’’da kullanılan yeni 2.0 litre EcoBlue turbo dizel motor performansla yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Bu motor giriş seviyesinde 170 PS güç ve 420 Nm tork üretiyor ve 8,3 lt/100 km yakıt tüketiyor ve 216 gr/km CO2 emisyon salım değerine ulaşıyor. Aynı motorun bi-turbo versiyonu 213 PS güç ve 500 Nm tork üretiyor. Bu versiyon 9,2 lt/100 km yakıt tüketiyor ve 228 gr/km CO2 emisyon salım değerine ulaşıyor.

SYNC3 Araç İçi İletişim ve Eğlence Sistemi

Yeni Ranger ile birlikte sunulan SYNC 3 bağlanabilirlik çözümleri sürüş esnasında her an bağlı kalma olanağı sunuyor. Basit sesli komutlar veya 8 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kumanda edilebilen SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi Apple CarPlay ve Android Auto™ uyumluluğu ile yolculukları keyfe dönüştürmeyi hedefliyor.

Güvenlik

Yeni Ranger olası çarpışmaları önleyen veya etkilerini azaltan Yaya Algılama Özelliğine Sahip Çarpışma Önleme Sistemi ve Akıllı Hız Sınırlandırma teknolojileriyle yollara çıkan sınıfının ilk modeli. Sistem, bir çarpışma riski algıladığında önce sürücüyü işitsel ve görsel olarak uyarıyor ve sürücünün reaksiyon göstermemesi halinde fren pedalı ve disklerin tepki verme süresini kısaltmak üzere hazırlık yapıyor. Bu da sürücünün hala reaksiyon göstermemesi halinde sistem aracın hızını düşürmek için otomatik olarak fren yapıyor.

Yeni Ranger ilk kez Ford’un Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma özelliğiyle donatılırken, Aktif Park Yardımcısı sürücü sadece gaz ve fren pedalını kontrol ederken direksiyon manevralarını otomatik olarak gerçekleştirerek aracı paralel park alanlarına park ediyor.

Yeni Ford Ranger’da; XLT donanım versiyonunda 170 Hp gücünde 2.0 litre EcoBlue ve Wildtrack donanımda 213 Hp gücünde 2.0 litre EcoBlue olmak üzere farklı donanım ve motor kombinasyonu bulunuyor. Motor ve donanım seçeneğine bağlı olarak manuel şanzıman dışında otomatik şanzıman ve 4×2 veya 4×4 çekiş sistemi alternatifleri tercih edilebiliyor.

Ford F-150 Raptor ilham alınarak geliştirilen yeni Ranger Raptor agresif ve dinamik bir tasarımla dikkat çekerken canlı renkler bu agresif ve dinamik görünümü tamamlıyor. Ford F-150 Raptor’dan ilham alınan yeni ön ızgara yüksek performanslı HID Bi-Xenon farların arasındaki boşluğu tamamen dolduruyor. Zorlu çöl kullanımlarını destekleyecek şekilde tasarlanan ve LED sis farlarıyla tamamlanan ön tampon tasarımıyla araç gövdesindeki hava akımını optimize ediyor. Çamurluklar off-road kullanımında, uzun süspansiyon yollarından ve devasa lastiklerden zarar görmeyecek şekilde tasarlanıyor. Yan basamaklar asfalt dışı yollarda oluşması muhtemel kum, çamur ve kar spreyini önlemek üzere tasarlanıyor.

Yeni Ranger Raptor, çeki demirine bağlı olarak 2.500 kg ile 4.635 kg arasında römork çekme kapasitesi sunarken 1.560 mm ile 1.575 mm ebatlarında kargo alanı bisikletten motosiklete ve jet skiye kadar birçok outdoor ekipmanını taşıyabiliyor.

Motor

Yeni Ford Ranger Raptor’da Ranger Wildtrack modelinde de kullanılan bi-turbo 2.0 litre EcoBlue motor görev yapıyor. Bi-turbo versiyonda her iki turbo besleme alt devirlerde yüksek tork üretimi için seri çalışıyor. Üst devirlerde küçük turbo devreden çıkarken büyük turbo yüksek güç üretimi için çalışmaya devam ediyor. Bu versiyon 213 Hp güç ve 500 Nm tork üretiyor.

Farklı zemin koşullarında mümkün olan en iyi performansı sunmak için; Baja, Spor, Çim, Çakıl, Kar, Çamur Kum, Kaya ve Normal olmak üzere farklı sürüş modları ile Arazi Yönetim Sistemi devreye giriyor.

Ford’un sesli komut veya sekiz inçlik dokunmatik ekran üzerinden kaydırma veya dokunma hareketleriyle kullanılan SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi Apple CarPlay ve Android Auto™ uyumluluğu ile yolculukları keyfe dönüştürüyor. 8 inçlik dokunmatik ekran müzik içeriklerinden navigasyona kadar zengin bağlanabilirlik ve multimedya içeriği sunuyor.