Dacia’dan mayıs fırsatı

CARMEDYA.COM – Dacia, avantajlı mayıs kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında sınırlı sayıdaki LPG’li Duster Comfort ECO- G 115 bg 4×2 modeli, benzinli fiyatına 188 bin 900 TL’den başlayan avantajlı fiyatla satışa sunuluyor.

Sınırlı sayıdaki Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modeli, 152 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme ile mayıs ayı boyunca tüketicilerle buluşuyor.

Dokker Combi Eco-G Ambiance ECO-G 110 bg modeli ise 141 bin 900 TL’den başlayan fiyatla sahiplerini bekliyor.

Dacia tam kapanma döneminde de ulaşılabilir

Salgın önlemleri kapsamında devreye alınan tam kapanma uygulamasıyla birlikte yetkili satıcılar kapalı olsa da, Dacia tüm tüketiciler için dijital kanallar yoluyla ulaşılabilir olmaya devam ediyor. Saat 10.00-17.00 arasında seçilen herhangi bir Dacia yetkili satıcısı ile görüntülü görüşme yapabilirken, satinal.dacia.com.tr adresi üzerinden 2 bin TL ön ödeme ile araç satın alma işlemi evden çıkmadan online olarak başlatılabiliyor.