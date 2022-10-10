Dacia yeni marka kimliğini Paris’te sergileyecek

CARMEDYA.COM – Dacia, 17-23 Ekim tarihleri arasında Paris Porte de Versailles Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Paris Otomobil Fuarı’na yeni marka kimliğiyle katılacak. Marka, Salon 6’da tüm ürün gamını ve heyecan verici yeni gelişmeleri aktaracak.

Kısa bir süre önce tanıtılan MANIFESTO konsept otomobili ve markanın tüm ürün gamı, yeni marka kimliği ile fuarda sergilenecek. Duster, ilk kez bir özel seri versiyonuyla da dikkatleri üzerine çekecek. Ayrıca Dacia’nın ilk HYBRID 140 motoru da tanıtılacak. Ek olarak eko tasarımlı lisanslı ürünler de markanın gelecekteki vizyonunu deneyimleme imkânı sunmak üzere fuarda yerini alacak.

Yeni Dacia marka kimliğine sahip tüm ürün gamı

Dacia, kısa bir süre önce yeni marka kimliğini benimseyerek tarihinde tamamen yeni bir sayfa açtı. Bu dönüşüm ile birlikte tüm ürün gamının logosu yenilenirken, yeni logoyla eşzamanlı olarak yeni tasarım öğeleri, yeni marka kimliğine sahip sinyalizasyon ile donatılmış yetkili satıcı ağı ve yeni renkler kullanılacak. Dacia tüm heyecan verici gelişmeleri ilk kez Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtacak. Stantta sergilenecek ürün gamı, yeni logoya ve ambleme sahip olacak.

Yeni logoda “D” ve “C” harflerinin şık çizgileri bir zincirin halkaları gibi birleşerek sağlamlığı ve sadeliği simgeliyor. Dacia, logosuyla sahip olduğu değerlerin altını çiziyor: “Sade ama havalı, güçlü ve maceracı, hem ekonomik hem ekolojik”.

Manifesto

Dacia, Manifesto konsept otomobil modelini de fuarda dünyaya tanıtacak. Manifesto, Dacia’nın sade ama havalı, dayanıklı, uygun fiyatlı ve çevre dostu araçlar vizyonunu somutlaştırıyor. Manifesto aynı zamanda gelecekteki seri üretim otomobillerde kullanılacak olan yenilikçi özellikler için bir test alanı görevini de üstleniyor. Kompakt, hafif, atak bir yapı ortaya koyan Manifesto, doğa ve outdoor için tasarlanmış bir otomobil. Dacia’nın değerlerini ve niteliklerini somutlaştırmaya hizmet eden vizyonun bir ifadesi.

Manifesto, çıkarılabilir tek farı, Medya Kontrol Sistemi ve gelecek nesil Duster’da pazara sunulacak olan YouClip aksesuar arayüzü ile dikkat çekiyor. Manifesto, dayanıklı bir otomobil ve havasız lastikleriyle her türlü arazinin üstesinden gelebiliyor. Su geçirmiyor ve hem içten hem de dıştan hortumla kolaylıkla yıkanabiliyor. Manifesto, özel noktalı desen tasarımıyla ve yüzde 20 geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak üretilmiş olan Starkle adındaki yeni malzemeyle Eco-Smart bir otomobil olma özelliğine sahip. Bu malzeme ayrıca yeni nesil Duster’da görücüye çıkacak.

Duster özel seri “Mat Edition”

Duster, 2010 yılındaki lansmanından bu yana 2 milyondan fazla satıldı ve Dacia için ikonik bir model haline geldi. Dacia, otomobil tutkunlarından gelen talep doğrultusunda Duster modeli için özel seri bir versiyon geliştirdi. “Mat Edition” Dacia standının onur konuğu olarak sergilenecek. Özel versiyon EDC şanzımanlı güçlü ve verimli TCe 150 motorla, en iyi Dacia ekipman seviyesiyle ve özel gövde rengiyle sunulacak. Duster’ın özgün “Mat Edition” tasarımı 2022’nin sonunda başlayacak olan siparişlerle markanın cazibesini daha da artıracak.

Hybrid 140 motor yakında Jogger’da

Dacia ayrıca HYBRID 140 motoru bir ön gösterim şeklinde stantta sergileyecek. Jogger, gelecek yıl Dacia’nın ilk hibrit modeli olacak. Genişleyen ECO-SMART çözüm yelpazesi ilk kez 140 bg hibrit motoru da içeriyor. Dacia, Renault Grubu’nda kendini kanıtlamış olan bu hibrit teknolojisi’nden faydalanıyor olacak. Siparişlerin, 2023 yılı ilk çeyrekte başlaması ve ilk teslimatların 2023 yılının ilkbaharında yapılması planlanıyor.

Eko tasarımlı lisanslı ürünler

Dacia’nın özel tasarıma sahip lisanslı ürünleri de fuarda tanıtılacak. Sırt çantaları, su şişeleri, şapkalar ve yağmurluklardan oluşan ürünler yalın, dayanıklı ve özgün olarak tasarlandı. Ürünler, doğayla yeniden bağlantı kurmaya yardımcı olan ve markanın değerlerini savunan temel değerleri barındırıyor. Ayrıca Dacia’nın yeni marka kimliğine uygun olarak; geri dönüştürülmüş malzemeler (geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen yağmurluklar ve sırt çantaları, geri dönüştürülmüş pamuktan üretilen şapkalar) ve sürdürülebilir malzemeler (alüminyum su şişeleri) kullanılıyor.

Tüm lisanlı ürün gamı, ürün tasarımından dağıtım kanallarına kadar her aşamada çevre dostu. Koleksiyon, bayilerde satılan diğer lisanlı ürünlerle birlikte geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir karton ambalaj ile sunulacak.

Siparişler, 17 Ekim’de Paris Otomobil Fuarı’nın açılışı ile birlikte özel web sitesi üzerinden verilebilecek. Dacia markası ayrıca her aşamasında karbon nötr yaklaşımıyla hizmet sağlayan “Infomaniak”ın çevrimiçi platformunu kullanarak çevre dostu yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor.