Dacia Jogger lansmanına yeni bir ödül daha!

CARMEDYA.COM – Dacia Jogger lansmanı başarılarının yanına OGD Yılın Basın Lansmanı ödülünü de ekleyerek toplamda dört ödüle ulaştı.

Iğdır ve Kars’ta organize edilen etkinliğin ilk adımı Iğdır’da 12 bin metrekarelik bir alana yayılan Tuzluca Mağaraları’nda gerçekleşti. Dacia’nın yenilenen yüzü ve felsefesi mağara duvarlarında tamamen etkinliğe özel olarak oluşturan “video mapping” prodüksiyonu ile sahnelendi. Dijital sanat gösterileriyle Dacia dünyasının merkezine dönüşen mağaranın farklı bölümlerinde, profesyonel oyuncularla otomobilin modülerliğine odaklanan sürpriz mizansenler hayata geçirildi.

22 projeksiyon ile oluşturulan görsel içerikler, dansçılar ve Jogger modeli ile ortak bir akışın içerisinde enstalasyonlar gerçekleştirildi. Oluşturulan yapay zekâ konseptinin katılımcılar ile bire bir etkileşim kurduğu organizasyonda, Jogger’ın teknik detayları ise mağara içinde lansman için özel olarak tasarlanan konferans salonunda paylaşıldı. Yöreye has lezzetlerden oluşan, mağaranın loş atmosferinde gerçekleştirilen ‘Kayıp Yemek’ konseptiyle misafirlere gastronomi deneyimi de yaşatıldı.

Jogger’ın ilk sürüşlerine bölgenin gizemli coğrafyası ev sahipliği yaptı. Dünyada ilk kez bir mağara içerisinde başlayan test sürüşü deneyimi ile; doğa harikası Gökkuşağı Tepeleri, Aras Nehri kıyıları ve Ani Antik Kenti’ni de kapsayan, kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı rotalarda aracın sürüş kabiliyetlerine odaklanıldı. Tüm detaylarında kişiselleştirmelerin düşünüldüğü lansmanda, her bir Jogger isme özel hazırlanırken; lansman alanı katılımcıları maceraya çağıran bisiklet, tavan çadırı, kayak takımları ve port bagaj gibi aksesuarlarla donatıldı.