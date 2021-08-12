Cupra Leon’a 5 yıldız

CARMEDYA.COM – Cupra Leon, markanın Euro NCAP testlerinden beş yıldızla geçen ikinci modeli oldu.

Yılın başlarında markanın ilk modeli olan Formentor’a beş yıldız veren Euro NCAP, hem içten yanmalı, hem de hibrit versiyonları için Leon’u da aynı dereceyle değerlendirdi.

Daha önce Formentor modeliyle de bu değerlendirme derecesini elde ettiğini söyleyen Seat ve Cupra AR-GE’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Werner Tietz “Cupra sadece performansı değil aynı zamanda maksimum güvenliği de birleştiren araçlar sunmaya devam edecek.” dedi.

Önce güvenlik

Model, gündelik hayatta yaşamayı daha kolay ve güvenli hale getirerek; aynı zamanda Euro NCAP testlerindeki taleplere cevap verecek yeni güvenlik teknolojileri sunuyor.

Bu sistemler arasında; Yarı Otonom Seyahat Asistanı, Acil Durum Sürüş Asistanı, Uzun Far Asistanı ve Çarpışma Öncesi (Pre-Crash) Asistanı yer alıyor. Ön Bölge Asistanı (Front Asist), Şerit Takip Asistanı (LKS), Acil Durum Çağrı Sistemi (e-call) ve ön orta bölümde bulunan merkezi hava yastığı da dahil olmak üzere yedi hava yastığının entegrasyonuyla Leon, pazarda sunulan en güvenli araçlardan biri konumunda.

Hem içten yanmalı motor hem de plug-in hibrit versiyonları bulunan model, Yetişkin Yolcu korumada yüzde 91, Çocuk Yolcu korumada yüzde 88, Savunmasız Yol Kullanıcısı yüzde 71 ve Güvenlik Asistanı değerlendirmesinde de yüzde 80 koruma değerlerine ulaştı.