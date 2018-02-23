CARMEDYA – Seat’ın perfromanslı modellere verdiği CUPRA ismi, markadan bağımsız bir kuruluş haline geldi. Tanıtımı Barselona’da gerçekleşen marka,benzersiz, sofistike ve yüksek performanslı formülü ile tutku ve cesaretin otomobil dünyasındaki ifadesi olacak.

CUPRA artık bağımsız bir marka

Yeni markanın piyasaya süreceği ilk otomobil olan CUPRA Ateca’nın, 2018 son çeyrekte yollarda olması bekleniyor. Seat, bünyesinde kendi kimliğiyle faaliyet gösterecek yeni bir marka olan CUPRA’yı tanıttı. Daima Seat’ın en sportif yanını ifade eden ve bundan sonra ayrı bir marka haline gelen CUPRA, bağımsız bir şekilde büyürken Seat ile eş zamanlı olarak yeni otomobil modelleri geliştirecek.

CUPRA, Seat’ın diğer iştirakleri gibi, kendi bünyesinde kurulan yeni bir üyesi olacak. Şimdiye dek Seat Sport’un sorumluluğunda faaliyet gösteren motor sporları ve yarış birimleri de tümüyle yeni kurulan Cupra markası bünyesinde toplanacak. Seat, bu yeni marka ile CUPRA modellerinin satışlarını önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde ikiye katlamayı ve dağıtım, ortaklıklar, yarış ve ürünler olmak üzere dört ana unsur üzerinde odaklanmayı hedefliyor.

Yeni markanın ilk modeli – CUPRA Ateca

Yeni bir devrin başlangıcını müjdeleyen otomobil ise CUPRA Ateca oldu. İkonik ve güçlü karakteri ile CUPRA, zarif ve dinamik tasarımı, geniş bir iç hacmi ve büyük bir bagaj alanını bir araya getiriyor.

Yeni CUPRA Ateca’nın 2.0 TSI motoru, 300 HP gücünde. Yapılan iyileştirmeler ile daha güçlü bir ses kazanan motorda, ayrıca yeni tasarlanan ve daha hızlı, yumuşak ve hassas vites geçişleri sağlayan 7 ileri DSG otomatik şanzıman bulunuyor.

CUPRA Ateca’nın bir diğer özelliği ise, dünyanın en güvenli ve gelişmiş entegre yol tutuş sistemlerinden biri olan 4Drive (4 tekerlekten çekiş sistemi). Yol koşulları, otomobilin hızı, tüm tekerleklerin dönüş hızı, direksiyon konumu, sürüş tarzı ve modu gibi veriyi gerçek zamanlı olarak analiz eden sistem, gerektiği anda tekerleklere ayrı ayrı ve kademeli bir şekilde güç veriyor. Yeni otomobil Normal, Spor, Bireysel, Kar, Arazi ve elbette CUPRA sürüş modunda çalışmak üzere geliştirildi. Sürüş Profilinde CUPRA modu seçildiğinde, motor daha ince bir sesle anında tepki veriyor ve adaptif süspansiyon (Dinamik Şasi Kontrolü) otomobile daha sportif bir sürüş karakteri kazandırıyor.

Tasarım – Detaylarıyla Güçlü ve Çarpıcı

CUPRA Ateca, çarpıcı bir dış görünüme sahip. Ön tarafta, üst ızgaranın iç kısmında petek tasarımı, ortasında ise yeni CUPRA logosu yer alıyor. Ayrıca özel tasarım tamponların hemen üzerinde yer alan alt ızgarada da CUPRA adı mat alüminyum harflerle yazılmış durumda.

Tavan rayları, yan aynalar, yan çıtalar, tekerlekler, ön ızgara, ön ve arka difüzör ve arka camın yanındaki kanatlarda kullanılan parlak siyah malzeme, CUPRA Ateca’nın dış görünümüne damgasını vuruyor. Bunların yanı sıra, yere CUPRA adını ve logosunu yansıtan karşılama ışığı gibi ayrıntılar, otomobilin seçkin karakterine de vurgu yapıyor. Bunun yanında güçlü siyah fren kaliperleri, sportif arka tampon, bagaj kapısındaki bakır CUPRA logosu, arka difüzörlerin iki yanında yer alan toplam dört egzoz çıkışı ve CUPRA logolu 19″ elmas kesim alaşım jantlar, bu eşsiz ve dinamik SUV’un sportif karakteri ve zarafetinin altını çizen diğer özellikler arasında. Otomobilin altı renk seçeneği bulunuyor. Bunlar; Enerji Mavi, Velvet Kırmızı, Gümüş Gri, Rodyum Gri, Siyah ve Nevada Beyaz.

İç mekanda Alcantara® kaplı kapı panelleri, kapı eşiğinde ise alüminyum bir plaka üzerinde aydınlatmalı CUPRA logosu dikkat çekiyor. Siyah Alcantara® kaplama üzerine gri dikişli koltukların yan kısmı karbon fiber görünümüne sahip. Sportif deri direksiyon ve vites topuzu üzerinde de gri dikişler yer alıyor. Pedallar alüminyum, havalandırma girişleri ve orta konsol ise parlak siyah renkte. Direksiyonun, zemin paspaslarının, anahtarın ve motor çalıştığında sürücüyü karşılayan multimedya sistemine ait dokunmatik ekranın üzerinde CUPRA logosu bulunuyor.

Yüksek teknolojik donanım

CUPRA Ateca’nın standart donanımı üç temel ilkenin izinden gidiyor: teknoloji, tasarım ve güvenlik. Bu sebeple otomobilde anahtarsız biniş ve çalıştırma sistemine sahip. Ayrıca kablosuz şarj ünitesi, GSM sinyal güçlendirici, çevresel görüş kamerası, 8″ dokunmatik ekranlı medya sistemi de dikkat çeken donanımlardan. Adaptif süspansiyonlu dinamik şasi kontrolü, dijital gösterge paneli, park asistanı gibi özelliklerin tümü standart pakete dahil.

Siyah renkte 18″ Brembo yüksek performans frenleri içeren Performans Paketi, arka kanatları ve yan aynaların görünümünü değiştiren Karbon Fiber Dış Mekan Paketi, konsol için Karbon Fiber İç Mekan Paketi ve deri koltuklar ise en dikkat çekici opsiyonel donanım seçenekleri arasında yer alıyor. CUPRA için özel olarak geliştirilen spor koltuklar ise, 2019 ortalarında piyasaya sürülecek.

Hızlı ve hassas direksiyon hakimiyeti ile verimliliği mükemmel bir şekilde bir araya getiren süspansiyonu sayesinde, CUPRA Ateca sürücüsüne üst düzey bir dinamizm ile kaliteli sürüş sunuyor. Maksimum hızı 245 km/s olan CUPRA Ateca, sıfırdan 100 km/s hıza yalnızca 5,4 saniyede ulaşabiliyor.

CUPRA TCR

Markanın ilk yarış otomobili olan CUPRA TCR, 2018 sezonunda TCR serisinde mücadele edecek. Yeni CUPRA TCR’nin ön ve arka kısmındaki CUPRA logosu markanın karakteristik bakır renginde tasarlanmış. Ayrıca tampon, direksiyon, kaput ve spor koltukları bakımından diğer CUPRA modellerinden farklı bir tasarıma sahip.

SEAT Leon CUPRA R ST

Markanın lansmanı ile görücüye çıkarılan bir diğer CUPRA modeli, CUPRA R ailesinin en yeni üyesi olan SEAT Leon CUPRA R ST. Bu otomobilin çarpıcı görünümüne uygun olarak, iç ve dış mekanda bakır rengi ayrıntılar dikkat çekiyor. 300 HP güç üreten 2.0 TSI motor, 4Drive ve DSG otomatik şanzımanla donatılan SEAT Leon CUPRA R ST’de ayrıca karbon fiberden üretilmiş aerodinamik parçalar, etkileyici bir egzoz sesi, bakır alaşımlı jantlar ve performans frenleri bulunuyor.