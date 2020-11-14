Continental’dan Extreme E için özel lastik!

CARMEDYA.COM – Continental sponsorluğunda tüm dünyanın dikkatini iklim değişikliğine çekmeyi amaçlayan Extreme E için geri sayım başladı.

Küresel ısınmayı 1,5°C sınırında tutmak için daha fazla gayret gösterilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yeni Extreme E arazi yarışları serisinin tanıtım toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

Sosyal medya platformlarından canlı olarak takip edilen etkinlik 42 ülkeden medya, sponsorlar ve hayranlar da dahil olmak üzere 222.000’den fazla görüntü aldı.. Yoğun katılımının olduğu etkinlikte tüm dünyadan izleyiciler, dokuz ekipten her birinin araçlarını sanal ortamda izleyerek yeni sezon takviminin ilk izlenimlerini edinme şansı yakaladı.

“1,2 milyondan fazla sosyal medya izlenimi aldık”

Konu özelinde açıklamada bulunan Extreme E Pazarlama Başkanı Ali Russell, “Bu yılki etkinlik içinde bulunduğumuz gündem nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek. Bu sebeple serinin sanal lansmanı, hayranların, medyanın, yarış ekiplerinin ve ortakların ev ve ofislerinden ayrılmak zorunda kalmadan etkinliğe katılmaları için harika bir fırsat sağladı.Sanal lansmanda, 1,2 milyondan fazla sosyal medya izlenimi aldındığı için ayrıca çok mutluyuz. Açıkçası içinde bulunduğumuz küresel şartlardan kaynaklanan bu durum, karbon ayak izimizi en aza indirmeye yönelik uzun vadeli sürdürülebilirlik felsefemize de tamamen uygundur” açıklamasında bulundu.

“Extreme E’ye olan ilginin sürekli artması, yeni serinin zamana çok iyi uyduğunu gösteriyor”

Continental’den Extreme E projesinden sorumlu Sandra Roslan, “Hazırlıklar son şeklini almaya başladıkça heyecan artıyor. Extreme E yarışlarının Kurucu Ortağı ve tek lastik tedarikçisi olarak Extreme E’ye olan ilginin sürekli artması, yeni serinin zamana çok iyi uyduğunu gösteriyor. Aynı zamanda sürdürülebilir bir dünyaya olan sorumlu bir yaklaşımla, pek çok insanın kalbini ve aklını kazanmak için de bir fırsat yarattık. Extreme E ile dikkatleri iklim değişikliğine çekerek başlattığımız bu farkındalığın giderek artması Continental’i gururlandırmakta ve mutlu etmektedir. Ayrıca Nico Rosberg gibi büyük bir ismin yarış serisinin Kurucu Ortağı ve ana sponsoru olarak Continental’in takım kadrosuna katılmış olmasından büyük mutluluk duymaktayız. Nico Rosberg sadece büyük bir şampiyon yarış pilotu olarak değil; yarış pisti dışında yaptıklarıyla da bu seri için çok özel bir partner.” dedi

Extreme E Veloce Racing ekibinin kurucu ortağı Daniel Bailey de online lansmanın büyük bir başarıyla gerçekleştiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü; “Şu anda tüm dünyanın karşı karşıya olduğu zorlu iklim şartları göz önüne alındığında, sanal etkinlikler fiziki etkinliklere ilgi çekici, sürdürülebilir ve gerçekçi bir alternatif sunuyor. E-spor ekibinden doğan fiziki bir yarış ekibi olarak, dijital ağlarımız ayda ortalama 120 milyon görüntüleme alıyor. Bazı kanallarımızla iş birliği yaparak bu lansmanı canlı yayınlayabildik ve geleneksel e-spor izleyicilerimizle etkileşim kuran farklı ilave içerikler oluşturabildik.” dedi.