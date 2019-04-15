CARMEDYA – Türkiye’nin lider, Avrupa’nın önde gelen alüminyum jant üreticisi CMS Grubu geleneğini bozmadı.

Türkiye’nin en büyük jant üreticisi CMS, Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor. 2018 yılında 140 milyon 141 bin 464 Dolarlık ihracat gerçekleştiren CMS Jant, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından verilen ‘İhracatın Yıldızı Ödülü’nün sahibi oldu. Ege Bölgesi’nde ihracat yapan 5 bin 881 şirket arasında CMS Jant ve Makine San. A.Ş. kendi sektöründe birinci sırada yer alırken, bölgede en fazla ihracat yapan 10’uncu şirket oldu. CMS adına ödülü mali işler koordinatörü Adnan Mesut, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin elinden aldı.

“Gün ihracatçıların günü olacak”

İhracatın Yıldızları Ödül törenine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanları katıldı. Törende konuşan İsmail Gülle, Türkiye’nin temelinde, büyümesinde ihracatın geçmişten bu yana son derece önemli olduğunu belirtti. Gülle, “Türkiye’nin büyümesinde ihracatın bundan sonra daha fazla pay alması için tüm önlemlerin önü açılacak. Bir dönem finans, bir dönem inşaat sektörü. Ama artık değişmeyen tek gerçek var. Üretim ve ihracat. Bundan sonra gün ihracatçıların günü olacak” dedi.

Birliğin 80 yıllık tarihindeki en yüksek rakam

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, 2017 yılında Ege Bölgesi’nin 21 milyar dolar olan ihracatını yüzde 13’lük artışla 23 milyar 110 milyon dolara çıkardıkları söyledi. Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri’nin 80. Kuruluş yıldönümü olan 2019 yılına tarihimizin en yüksek ihracat rakamı ile girmenin mutluluğunu yaşadık” diye konuştu. Konuşmaların ardından Ege İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçı firmalardan farklı kategorilerde 56 firmaya ödülleri verildi.

CMS’nin yıldızı parlamaya devam ediyor

Yüzde yüz Türk sermayesiyle, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche başta olmak üzere otomotiv sektöründeki dünya devlerine jant üreten CMS Jant ve Makine San.A.Ş., TİM tarafından her yıl açıklanan Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı listesinde 73, Ege İhracatçı Birlikleri’ne üye 5881 şirket arasında 10′ uncu sırada yer alıyor. 2018 yılında.140.141.464,79 dolarlık ihracat yapan CMS, Ege Bölgesine ve Türkiye’ ye katkı sağlamaya devam ediyor.