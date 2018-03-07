CARMEDYA.COM – Citroën, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Yeni Berlingo’nun dünya prömiyerini ve kompakt hatchback bir otomobil olarak lanse edilen Yeni C4 Cactus’ün global tanıtımını gerçekleştirdi.

Citroen’in yeni modelleri Cenevre’de sahne aldı

Fuarda lanse edilen bir diğer önemli gelişme ise EAT8 tam otomatik şanzımana kavuşan C4 SpaceTourer modeli oldu. Standın diğer dikkat çeken modelleri ise Autobest ödüllü C3 Aircross ile özel seriler 4×4 Spacetourer RipCurl ve C3 ELLE Edition.

C4 Cactus, 31 farklı gövde kombinasyonu, 5 farklı iç mekân teması, yeni multimedya özellikleri, geliştirilmiş güvenlik donanımları ile birlikte, benzinli ve dizel motorlarında yer alan EAT6 tam otomatik şanzıman opsiyonuyla öne çıkıyor.

Yeni Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon sistemi klasik süspansiyon sistemlerinden, iki yönden (birisi geri tepme diğeri de sıkıştırma için) destek sağlayan iki hidrolik baskı yatağı ilave edilmiş. Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon sisteminin yanı sıra kullanılan Advanced Comfort Koltukları sayesinde C4 Cactus, markanın ruhunu birebir yansıtan, eşsiz bir sürüş konforu sağlıyor.

Yeni Berlingo iki gövde boyutuna sahip. 35 cm uzatılmış XL versiyona da sahip olan beş ve yedi yolcu taşıma kapasitesine sahip iki versiyonu bulunuyor. 19 adet sürüş destek sistemi ve manevra yardımı özelliğine sahip. Araç, sürücünün dikkatinin dağıldığı durumlarda müdahale ediyor ve kaza risklerinin önüne geçerek ileri seviyede güvenlik sağlıyor.

Citroën ‘in MPV segmentindeki temsilcisi C4 Picasso modelinin ismi C4 SpaceTourer olarak değişti. Bu yeni strateji kapsamında markanın MPV modelleri C4 SpaceTourer ve Grand C4 SpaceTourer olarak değişmiş oldu. C4 SpaceTourer fuarda Rip Curl Special Edition isimli özel seri versiyonuyla da sergilendi.