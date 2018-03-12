WWW.CARMEDYA.COM – Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, takvimin en zorlu rallilerinden biri olan Rally Mexico’yu podyumda bitirdi. 09-11 Mart tarihleri arasında Meksika’da düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı Rally Mexico’da Citroën’i podyuma taşıyan ekip ise Kris Meeke – Paul Nagle ikilisi oldu.

Citroen’den WRC’de bir başarı daha

2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan Rally Mexico’da ekipler ve otomobiller deniz seviyesinden 2737 metre yüksekte yer alan toprak etaplarda yarıştı. Citroën Total Abu Dhabi WRT adına Citroën C3 WRC ile yarışan Kris Meeke – Paul Nagle ikilisi bu yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Rally Mexico ile etaplara geri dönen Sébastien Loeb ve Daniel Elena ikilisi ise Citroën Total Abu Dhabi WRT adına bu yarışı beşinci sırada tamamladı. Kariyerinde 9 kez WRC pilotlar şampiyonluğu bulunan Sébastien Loeb, WRC takviminin 4. yarışı olan Tour de Corse’da tekrar Citroën C3 WRC’nin koltuğuna oturacak.

Rally Mexico’da ilk 8’e giren ekipler şöyle:

Ogier / Ingrassia (Ford Fiesta WRC) 3:53:58.0

Sordo / Del Barrio (Hyundai i20 WRC) + 1:13.6

Meeke / Nagle (Citroën C3 WRC) + 1:29.2

Mikkelsen / Jaeger (Hyundai i20 WRC) + 1:48.4

Loeb / Elena (Citroën C3 WRC) + 2:34.6

Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) + 9:13.0

Tidemand / Andersson (Skoda Fabia R5) + 10:34.7

Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) + 15:47.1

Rally Mexico sonrası puan durumları ise şöyle:

Sürücüler Şampiyonası

Sébastien Ogier – 60 puan

Thierry Neuville – 51 puan

Andreas Mikkelsen – 34 puan

Kris Meeke – 32 puan

Jari-Matti Latvala – 30 puan

Ott Tänak – 26 puan

Esapekka Lappi – 23 puan

Craig Breen – 20 puan

Dani Sordo – 18 puan

Sébastien Loeb – 10 puan

Takımlar Şampiyonası

Hyundai WRT – 84 puan

M-Sport Ford WRT – 72 puan

Citroën Total Abu Dhabi WRT – 71 puan

Toyota Gazoo Racing – 67 puan