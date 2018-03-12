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Citroen’den WRC’de bir başarı daha

Yazan Kübra Yeşilkaya -
CITROËN C3 WRC

WWW.CARMEDYA.COM – Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, takvimin en zorlu rallilerinden biri olan Rally Mexico’yu podyumda bitirdi. 09-11 Mart tarihleri arasında Meksika’da düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı Rally Mexico’da Citroën’i podyuma taşıyan ekip ise Kris Meeke – Paul Nagle ikilisi oldu.

Citroen’den WRC’de bir başarı daha

CITROËN C3 WRC

2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan Rally Mexico’da ekipler ve otomobiller deniz seviyesinden 2737 metre yüksekte yer alan toprak etaplarda yarıştı. Citroën Total Abu Dhabi WRT adına Citroën C3 WRC ile yarışan Kris Meeke – Paul Nagle ikilisi bu yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Rally Mexico ile etaplara geri dönen Sébastien Loeb ve Daniel Elena ikilisi ise Citroën Total Abu Dhabi WRT adına bu yarışı beşinci sırada tamamladı. Kariyerinde 9 kez WRC pilotlar şampiyonluğu bulunan Sébastien Loeb, WRC takviminin 4. yarışı olan Tour de Corse’da tekrar Citroën C3 WRC’nin koltuğuna oturacak.

Rally Mexico’da ilk 8’e giren ekipler şöyle:

Ogier / Ingrassia (Ford Fiesta WRC) 3:53:58.0
Sordo / Del Barrio (Hyundai i20 WRC) + 1:13.6
Meeke / Nagle (Citroën C3 WRC) + 1:29.2
Mikkelsen / Jaeger (Hyundai i20 WRC) + 1:48.4
Loeb / Elena (Citroën C3 WRC) + 2:34.6
Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) + 9:13.0
Tidemand / Andersson (Skoda Fabia R5) + 10:34.7
Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) + 15:47.1
Rally Mexico sonrası puan durumları ise şöyle:

Sürücüler Şampiyonası

Sébastien Ogier – 60 puan
Thierry Neuville – 51 puan
Andreas Mikkelsen – 34 puan
Kris Meeke – 32 puan
Jari-Matti Latvala – 30 puan
Ott Tänak – 26 puan
Esapekka Lappi – 23 puan
Craig Breen – 20 puan
Dani Sordo – 18 puan
Sébastien Loeb – 10 puan
Takımlar Şampiyonası

Hyundai WRT – 84 puan
M-Sport Ford WRT – 72 puan
Citroën Total Abu Dhabi WRT – 71 puan
Toyota Gazoo Racing – 67 puan

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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