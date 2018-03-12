WWW.CARMEDYA.COM – Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, takvimin en zorlu rallilerinden biri olan Rally Mexico’yu podyumda bitirdi. 09-11 Mart tarihleri arasında Meksika’da düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı Rally Mexico’da Citroën’i podyuma taşıyan ekip ise Kris Meeke – Paul Nagle ikilisi oldu.
Citroen’den WRC’de bir başarı daha
2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan Rally Mexico’da ekipler ve otomobiller deniz seviyesinden 2737 metre yüksekte yer alan toprak etaplarda yarıştı. Citroën Total Abu Dhabi WRT adına Citroën C3 WRC ile yarışan Kris Meeke – Paul Nagle ikilisi bu yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Rally Mexico ile etaplara geri dönen Sébastien Loeb ve Daniel Elena ikilisi ise Citroën Total Abu Dhabi WRT adına bu yarışı beşinci sırada tamamladı. Kariyerinde 9 kez WRC pilotlar şampiyonluğu bulunan Sébastien Loeb, WRC takviminin 4. yarışı olan Tour de Corse’da tekrar Citroën C3 WRC’nin koltuğuna oturacak.
Rally Mexico’da ilk 8’e giren ekipler şöyle:
Ogier / Ingrassia (Ford Fiesta WRC) 3:53:58.0
Sordo / Del Barrio (Hyundai i20 WRC) + 1:13.6
Meeke / Nagle (Citroën C3 WRC) + 1:29.2
Mikkelsen / Jaeger (Hyundai i20 WRC) + 1:48.4
Loeb / Elena (Citroën C3 WRC) + 2:34.6
Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) + 9:13.0
Tidemand / Andersson (Skoda Fabia R5) + 10:34.7
Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) + 15:47.1
Rally Mexico sonrası puan durumları ise şöyle:
Sürücüler Şampiyonası
Sébastien Ogier – 60 puan
Thierry Neuville – 51 puan
Andreas Mikkelsen – 34 puan
Kris Meeke – 32 puan
Jari-Matti Latvala – 30 puan
Ott Tänak – 26 puan
Esapekka Lappi – 23 puan
Craig Breen – 20 puan
Dani Sordo – 18 puan
Sébastien Loeb – 10 puan
Takımlar Şampiyonası
Hyundai WRT – 84 puan
M-Sport Ford WRT – 72 puan
Citroën Total Abu Dhabi WRT – 71 puan
Toyota Gazoo Racing – 67 puan