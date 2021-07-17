Citroen’den temmuz fırsatları

CARMEDYA.COM – Citroën, Temmuz ayında otomobil ürün yelpazesine yönelik sıfır faize varan avantajlı krediler ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

Ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan fırsatlar kapsamında; Citroën C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay %0 faizli kredi imkânıyla veya 10 bin TL’lik indirimle 406 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Yeni Citroën C3 ise 36 bin TL için 12 ay %0,99 faizli kredi imkânı kullanılarak 181 bin 800 TL’lik fiyatıyla tercih edilebiliyor. Güçlü tasarıma sahip yeni Citroën C4 de, 230 bin TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Keyfi artıran donanımlara ve multimedya özelliklerine sahip Citroën Berlingo Kombi ise 40 bin TL için 12 ay %0 faizli kredi ya da 213 bin TL’den başlayan avantajlı nakit alım seçenekleriyle sahiplerini bekliyor.