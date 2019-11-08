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Citroen’den kasım fırsatları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Citroen, kasım ayında yüzde 0’dan başlayan faiz seçenekleri sunuyor.

Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 202 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 40 bin TL’ye özel 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle sunuluyor.

Yeni Berlingo’ya 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile sahip olmak mümkün! Ayrıca Berlingo ve diğer tüm Citroën ticari modellerinde nakit alımlarda geçerli olmak üzere 3 bin TL indirim fırsatı sunuluyor.

C3 Aircross SUV, C4 Cactus ve C-Elysée, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile satışa sunuluyor. Bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5 bin TL indirim fırsatı da bulunuyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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