CARMEDYA.COM – 8–18 Mart tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde Cenevre Otomobil Fuarı düzenlenecek. Fuarda Citroën, Yeni Berlingo’nun hatchback bir otomobil olarak lanse edilen Yeni C4 Cactus’ün global tanıtımını gerçekleştirecek.

Citroen, Cenevre’de iki yeni modelini tanıtacak

Citroën C4 Cactus, Yeni Progressive Hydraulic Cushions™ süspansiyon sistemiyle 2018’in ikinci çeyreğinden itibaren yollara çıkıyor. Fuarda EAT8 tam otomatik şanzımana kavuşan C4 SpaceTourer modeli olacak. Standın diğer dikkat çeken modelleri ise Autobest ödüllü C3 Aircross ile özel seriler 4×4 Spacetourer RipCurl ve C3 ELLE Edition.

Yeni kompakt hatchback otomobil C4 Cactus, 31 farklı gövde kombinasyonu, 5 farklı iç mekân teması, yeni multimedya özellikleri, geliştirilmiş güvenlik donanımları ile birlikte, benzinli ve dizel motorlarında yer alan EAT6 tam otomatik şanzıman opsiyonuyla öne çıkıyor.

“Uçan halı” etkisi

Citroën’in ekstra darbe sönümleme özelliğine sahip Yeni Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon sistemi klasik süspansiyon sistemlerinden, iki yönden (birisi geri tepme diğeri de sıkıştırma için) destek sağlayan iki hidrolik baskı yatağı ilave edilmesiyle farklılaşıyor. Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon sisteminin yanı sıra kullanılan Advanced Comfort Koltukları C4 Cactus’ü iddalı yapıyor.

Değişen sadece ismi değil

Citroën’in MPV segmentindeki temsilcisi C4 Picasso modelinin ismi C4 SpaceTourer olarak değişti. Bu yeni strateji kapsamında markanın MPV modelleri C4 SpaceTourer ve Grand C4 SpaceTourer olarak değişmiş oldu.

EMP2 platformu üzerine geliştirilen Citroën’in ikonik MPV modelindeki değişim sadece isimle sınırlı kalmıyor. C4 SpaceTourer modelleri artık EAT8 tam otomatik şanzımanla sunuluyor. C4 SpaceTourer fuarda Rip Curl Special Edition isimli özel seri versiyonuyla sergileniyor.