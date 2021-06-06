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Citroen’den haziran kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Citroen, yaz mevsimine otomobil ürün yelpazesine yönelik avantajlı kredi ve nakit alım seçenekleriyle merhaba diyor.

Kampanya kapsamında Yeni C3 için 40 bin TL’ye 12 ay, 0 faiz veya 5 bin TL tutarında nakit alım desteği sunuluyor. Yeni C4 ise nakit alımda 229 bin TL’den başlayan indirimli fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor. Marka, C5 Aircross SUV serisini de 100 bin TL için 12 ay %1,09 faiz fırsatıyla otomobil severlere sunuyor.

Berlingo Kombi için ise 40 bin TL’ye 12 ay, 0 kredi fırsatı sağlanırken, nakit alımlarda 3 bin TL tutarında destek kullanıcılara sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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