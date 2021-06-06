Citroen’den haziran kampanyası

CARMEDYA.COM – Citroen, yaz mevsimine otomobil ürün yelpazesine yönelik avantajlı kredi ve nakit alım seçenekleriyle merhaba diyor.

Kampanya kapsamında Yeni C3 için 40 bin TL’ye 12 ay, 0 faiz veya 5 bin TL tutarında nakit alım desteği sunuluyor. Yeni C4 ise nakit alımda 229 bin TL’den başlayan indirimli fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor. Marka, C5 Aircross SUV serisini de 100 bin TL için 12 ay %1,09 faiz fırsatıyla otomobil severlere sunuyor.

Berlingo Kombi için ise 40 bin TL’ye 12 ay, 0 kredi fırsatı sağlanırken, nakit alımlarda 3 bin TL tutarında destek kullanıcılara sunuluyor.